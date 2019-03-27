第三届河洛文化大集落幕 5天吸引游客近15万人次

昨日，历时5天的第三届河洛文化大集在洛邑古城落幕。本届大集共吸引中外游客近15万人次，直接拉动文化旅游消费800万元。
昨日，历时5天的第三届河洛文化大集在洛邑古城落幕。本届大集共吸引中外游客近15万人次，直接拉动文化旅游消费800万元。
本届大集以“四区一街一舞台，多节点表演互动”为总体架构，全面展示了国内外200多家企业的文化旅游产品、非物质文化遗产、民俗风情、民间文化等，让游客一“集”览尽各地特色文化。
开集期间，大批游客纷至沓来。“多节点表演互动舞台”上，拍卖会、汉服秀、茶道表演让人目不暇接；“非遗守艺营”内，各地传统非遗文化被展演得淋漓尽致；“丝路集市区”内，巴基斯坦客商的特色铜手工艺品、伊朗的藏红花、俄罗斯的特色服饰等，也吸引了很多游客驻足挑选；“文化旅游商品精品展区”更是人头攒动，琳琅满目的文创产品让游客过足了购物瘾。
游客纷纷表示，河洛文化大集节目新颖、内涵丰富，为洛阳之行增添了浓浓的文化味儿。(洛阳日报记者 常书香 通讯员 杨颖奇)
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