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第三届河洛文化大集开集
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-15 09:22

　　12日，第37届中国洛阳牡丹文化节文化惠民系列主体活动之一——第三届河洛文化大集开集仪式在洛邑古城举行。

　　第三届河洛文化大集设“文化旅游商品精品展区”“万事集展区”“丝路集市”“非遗守艺营”“快闪街区”“多节点表演互动舞台”6大板块，汇聚了部分“一带一路”沿线国家、全国部分省(市)、相关省辖市和我市部分县(市)区的150多家文创企业，展示新时代文化旅游产业成果。大集汇集了各具特色的文创产品、异彩纷呈的非遗展演、吸引眼球的精品拍卖、灵动多姿的异域风情等。

　　第三届河洛文化大集由市文化广电和旅游局、老城区政府承办，洛阳杜康控股有限公司冠名，将持续至4月16日。

　　省文化和旅游厅副厅长朱建伟、副市长魏险峰等参加开集仪式。(洛阳日报记者 李三旺)

　　
[ 责任编辑：马佳佳]
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