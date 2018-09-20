第三届河洛文化大集开集

12日，第37届中国洛阳牡丹文化节文化惠民系列主体活动之一——第三届河洛文化大集开集仪式在洛邑古城举行。
12日，第37届中国洛阳牡丹文化节文化惠民系列主体活动之一——第三届河洛文化大集开集仪式在洛邑古城举行。
第三届河洛文化大集设“文化旅游商品精品展区”“万事集展区”“丝路集市”“非遗守艺营”“快闪街区”“多节点表演互动舞台”6大板块，汇聚了部分“一带一路”沿线国家、全国部分省(市)、相关省辖市和我市部分县(市)区的150多家文创企业，展示新时代文化旅游产业成果。大集汇集了各具特色的文创产品、异彩纷呈的非遗展演、吸引眼球的精品拍卖、灵动多姿的异域风情等。
第三届河洛文化大集由市文化广电和旅游局、老城区政府承办，洛阳杜康控股有限公司冠名，将持续至4月16日。
省文化和旅游厅副厅长朱建伟、副市长魏险峰等参加开集仪式。(洛阳日报记者 李三旺)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605