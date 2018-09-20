女子价值8000元金项链遗失 洛阳售票员捡到主动归还

近日，市民杨先生联系记者：我和亲戚到龙门石窟景区游玩，妹妹的金项链掉到地上，被景区工作人员捡到。为防止有人冒领，对方仔细核实后才放心把项链还给我们，为她们的拾金不昧和认真负责点赞。

近日，市民杨先生联系记者：我和亲戚到龙门石窟景区游玩，妹妹的金项链掉到地上，被景区工作人员捡到。为防止有人冒领，对方仔细核实后才放心把项链还给我们，为她们的拾金不昧和认真负责点赞。

10日上午，市民杨先生带外地亲戚逛龙门石窟景区，在东北服务区售票大厅，他妹妹陈女士身上的一条金项链滑落到地上，但一行人当时并未察觉，直到买完票走出售票大厅，陈女士发现项链丢失，这才慌忙返回。

幸运的是，项链被景区票务中心售票员李雪嫣捡到。担心有人冒领，李雪嫣和值班负责人杨晓歌把项链收起后，站在售票大厅等候失主。看到陈女士匆忙返回，询问是否有人捡到一条项链，杨晓歌带她来到会议室，让她描述遗失项链的详细特征。在确认售票员捡到的项链特征和陈女士描述的一致后，杨晓歌才放心取出项链，归还失主。

“这条项链价值8000元，万一丢了很可惜，景区工作人员拾金不昧和认真负责的精神让我钦佩。”杨先生说，他想通过晚报感谢她们。（洛阳晚报记者 牛鹏远）