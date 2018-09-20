婚戒掉在周王城广场附近 她希望捡到的好心人能归还

昨日，市民付女士拨打本报热线66778866：都怪我粗心大意，竟把婚戒弄丢了，这枚婚戒是我跟爱人爱情的见证，希望捡到它的好心人归还给我，一定重谢。

昨日，市民付女士拨打本报热线66778866：都怪我粗心大意，竟把婚戒弄丢了，这枚婚戒是我跟爱人爱情的见证，希望捡到它的好心人归还给我，一定重谢。

4月6日上午，付女士与爱人到周王城广场附近办事，爱人开车，她坐在副驾驶位置。她上车后给双手涂抹护手霜，把婚戒取下来放在腿上，随后却忘记戴上。到达目的地后，车停在人民西路路边，他们就下车去办事了。

办完事回家途中，付女士才想起来婚戒的事情，立即掉头回去。可是，他们在停车地附近找了数十遍，仍没找到。

随后，他们从周边监控中看到，一名男子捡走了婚戒：该男子四五十岁，当日11时26分许，提着白色塑料袋从停车位置经过，看到地上的婚戒后捡起来，随即乘坐103路公交车离开。付女士与爱人通过多种途径寻找，但仍无进展。

付女士说，那枚婚戒上系着一根红绳。若您捡到她的婚戒，可拨打本报热线66778866，她承诺一定重谢捡到婚戒的好心人。（洛阳晚报记者 魏巍）