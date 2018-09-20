春节假期，洛阳辖区高速公路未发生一起重大交通事故

昨日，记者从洛阳高速交警大队获悉，春节假期，我市辖区高速公路站口的日均上下站车流量超过15万次。值得一提的是，虽然高速车流量再创新高，且经历多次冰雪恶劣天气，但我市辖区高速公路未发生一起重大交通事故及道路大面积堵塞情况。

昨日，记者从洛阳高速交警大队获悉，春节假期，我市辖区高速公路站口的日均上下站车流量超过15万次。值得一提的是，虽然高速车流量再创新高，且经历多次冰雪恶劣天气，但我市辖区高速公路未发生一起重大交通事故及道路大面积堵塞情况。

交警部门提醒，今后几天的高速车流量不会迅速减少，甚至会出现节后车流量小高峰。因此，有出行计划的人应留意高速道路通行情况，合理规划出行路线。(洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 李旋)