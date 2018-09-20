带上笑容，带上祝愿，妇联邀您回家过大年——给全市广大妇女姐妹的一封信

家是一束光，可以融化冰雪寒霜；家是一盏明灯，照亮我们前行的旅途；无论身在何方，心永远朝着家的方向。在2019年新春佳节来临之际，让我们在建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风中，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚，营造阖家团圆、温暖和谐的家庭氛围和社会氛围!在此，洛阳市妇联向全市广大家庭发出倡议。

全市广大妇女姐妹们：

家是一束光，可以融化冰雪寒霜；家是一盏明灯，照亮我们前行的旅途；无论身在何方，心永远朝着家的方向。在2019年新春佳节来临之际，让我们在建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风中，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚，营造阖家团圆、温暖和谐的家庭氛围和社会氛围!在此，洛阳市妇联向全市广大家庭发出倡议：

——人和家顺百事兴，共度平安和睦年。广大家庭要大力弘扬中华民族优良传统，倡导亲情陪伴，利用春节期间陪伴父母、探望师长、看望乡亲，弘扬孝善敬老、教子有方、邻里团结的文明新风，传播文明治家、文明出行、文明居住、文明礼让的生活理念，营造温馨和谐的节日氛围，以每个小家庭的平安和睦，推动社会大家庭的安定和谐。

——清风和畅人心暖，共度清正廉洁年。广大家庭要摒弃搞攀比、讲排场、比阔气的奢侈风气，树立“节约为荣，崇俭尚廉”的理念，清白做人、清正做事，培育廉洁家风，让好家风筑牢廉洁自律防火线，共度清廉春节。

——弘扬道德新风尚，共度文明祥和年。广大家庭要积极参加社会公益活动，积极参与对道德模范和身边好人的拜年走访活动；要向空巢老人、留守儿童等特殊群体“送温暖、献爱心”；要文明旅游，遵守公共秩序，保护生态环境，爱护文物古迹；要移风易俗摒陋习，遵守禁燃禁放规定，以实际行动展示中华民族崇德向善、文明进步的精神风貌。

涵养好家风，春节正当时。亲爱的广大妇女姐妹们，德泽源流远，家风世泽长，家风是不言之教，润物无声的滋润着每个人的心灵；家风是道德力量，潜移默化中引领着向上向善的力量，让我们携手并肩，砥砺前行，弘扬好家风，传承好家训，以和美家风打造和谐社风，共享幸福人生，共建美好洛阳！

最后，衷心祝愿广大妇女姐妹新春愉快、家庭幸福！祝福我们的父母平安快乐、健康长寿！

洛阳市妇女联合会

2019年2月3日