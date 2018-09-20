春节假期，洛阳多晴天或多云 初三前后有雨雪

春节假期洛阳天气怎么样？市气象局根据最新气象资料分析，2019年春节期间我市以晴或多云天气为主；7日(初三)前后受高空低槽和较强冷空气的共同影响有一次中等强度雨雪天气过程，气温明显下降并伴有4级左右东北风。雨雪天气易导致道路湿滑、能见度降低，对交通出行有不利影响；中后期气温偏低，请注意防寒保暖。假期期间冷空气活动频繁，空气污染扩散气象条件总体较好。

春节假期洛阳天气怎么样？市气象局根据最新气象资料分析，2019年春节期间我市以晴或多云天气为主；7日(初三)前后受高空低槽和较强冷空气的共同影响有一次中等强度雨雪天气过程，气温明显下降并伴有4级左右东北风。雨雪天气易导致道路湿滑、能见度降低，对交通出行有不利影响；中后期气温偏低，请注意防寒保暖。假期期间冷空气活动频繁，空气污染扩散气象条件总体较好。

具体预报：

4日(除夕)晴天到多云，气温-1～11℃。5日(初一)多云到晴天，气温0～14℃。

6日(初二)多云到阴天，傍晚到夜里转小雨雪，东北风逐渐增大到4级左右，气温-1～10℃。

7日(初三)阴天有中雪，局部地区大雪，东北风4级左右，气温-3～2℃。

8日(初四)小雪转多云，气温-3～3℃。

9日(初五)多云间晴天，偏北风4级左右，气温-5～4℃。

10日(初六)多云间晴天，气温-6～4℃。（洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）