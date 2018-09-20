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袁慧敏：为关爱抗战老兵奔忙（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-03 08:34

　　“老人家，您看，这是我们给您准备的新衣服，上面还有‘抗战老兵’的字样呢。”近日，袁慧敏来到家住涧西区的郭钦端老人家中走访。

　　袁慧敏是关爱抗战老兵豫西志愿者组织的负责人，该组织隶属于中华社会救助基金会下设的关爱抗战老兵公益基金，一直致力于寻访、资助及关爱河南豫西地区的抗战老兵。郭钦端老人是他们今年春节前走访的第36位抗战老兵。

　　穿上新衣服，看着志愿者送来的新被子、食用油、挂历等慰问品，郭钦端激动地说：“感谢你们，实在是太周到了，还记得我们这些抗战老兵，这让我很感动。”虽然已是95岁高龄，但老人依旧思路清晰。郭钦端1941年入伍，进入黄埔军校第七分校步科，毕业后从陕西一路南下抗日，日本投降时部队在广西境内。

　　打开袁慧敏的微信朋友圈，可以清晰地看到她最近的足迹：孟津、伊川、偃师、汝阳……有的时候一天要到6位老兵家中进行走访。“快过年了，我必须去他们家里看看才安心。”袁慧敏说。志愿者团队关爱的对象是在抗日战争中从事一线作战、后勤保障的军人等。近十年，团队志愿者不懈努力，已经在豫西地区找到近百位这样的老兵，这些老兵大多由关爱抗战老兵公益基金每月助养。

　　“我们一直坚持在春节、中秋节等传统节日开展慰问老兵关爱活动，遇到老兵住院、修缮房屋等情况，我们也会进行帮助。”袁慧敏说。2016年，他们还努力促成了民革洛阳市委与北邙南山陵园共建洛阳抗战老兵陵园，让抗战老兵有了忠魂聚首之地。（洛阳日报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：席倩倩]
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