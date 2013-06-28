洛阳建成437个学校食堂“透明厨房”

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况公共安全专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，去年我市建成百姓食堂示范点113个、学校食堂“透明厨房”437个。

新安县铁门镇高沟小学学生在整洁的餐厅就餐 记者 鲁博 摄

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况公共安全专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，去年我市建成百姓食堂示范点113个、学校食堂“透明厨房”437个。

2018年，我市加快推进百姓食堂建设，消除农村集体聚餐食品安全隐患，充分利用乡村集体活动场所、废弃校舍、废弃厂矿或已有饭店，进行提升改造；明确聚餐场所、饮用水、食物原料、采购渠道、加工操作、从业人员等执业规范。我市建成百姓食堂示范点113个，这些百姓食堂出台了针对群众的优惠措施，倡导文明消费、理性消费，达到了“饮食有安全、乡风有改变、群众得实惠”的目标。在此基础上，我市全面推行农村集体聚餐申报备案指导制度，全市共登记农村厨师541人，形成了“事前有申报、过程有指导、事后可追溯”的保障机制。

校园食品安全是食品安全工作的重中之重。去年，我市坚持日常监督与专项检查并重，把建设“透明厨房”作为加强校园食品安全管理的有效手段。2018年，全市学校食堂建成“透明厨房”437个。其中，“互联网+”模式284个，可通过电脑或手机在“舌尖安全网”实时查看，就餐大厅显示屏展示114个，通过玻璃幕墙透明展示39个。

此外，我市去年办结食品药品案件1524起，移送公安机关20起。

【新闻发布会要点速览】

去年截至11月底，市公安局全面完成100个老旧小区的500个技防探头安装任务。其中，高新区安装18个、瀍河区安装85个、涧西区安装110个、西工区安装65个、老城区安装222个。

2018年，全市各基层公安机关积极发动综治网格员、退伍军人、治安志愿者等人员，组建了义务治安巡防队伍，在每个社区建立完善群防群治队伍，通过深化“一村(格)一警”工作，在城市区每个社区建立1支不少于5人的专兼职巡逻队。

2018年，全市各县(市)区建成15个公共法律服务中心、各乡镇建成180个公共法律服务工作站，建立村(社区)公共法律服务工作室3191个，配备法律顾问887名，累计接待群众法律咨询54241人次。

2018年，市司法局坚持推广“枫桥经验”，创新调解机制，持续健全行业性、专业性人民调解组织，医患、道路交通、劳动争议、消费纠纷等调解组织实现全覆盖。全市各级人民调解机构、各行业调委会共调解纠纷43140件，成功率达99%。

2018年，我市以民生领域为重点，扩大法律援助范围，将劳动保障、社会保险、食品药品安全、医疗纠纷、环境保护等纳入法律援助补充事项范围；加大特殊群体法律援助工作力度，畅通农民工法律援助绿色通道；对于刑事法律援助申请，免予审查经济困难条件，直接提供法律援助。目前，全市驻看守所法律援助工作站和法院值班律师办公室建设全部落实到位，实现了刑事法律援助工作全覆盖。全市共办理法律援助案件7227件，提供法律咨询服务50781人次。

2018年，我市按照“属地管理、一库一策、先急后缓、标本兼治、系统治理”的原则，实施尾矿库治理项目54个。

2018年截至8月，全市24个城中村微型消防站全部建成。目前，全市1337家一、二级消防安全重点单位全部建成微型消防站并纳入市消防救援支队统一调度，在火灾扑救“灭早、灭小、灭初期”中发挥了积极作用。(洛阳日报记者 申利超 李三旺 实习生 徐明)