学校厨房“透明” 家长学生放心

为提高学校食堂餐饮安全水平，今年，我市将“全市建成学校‘透明厨房’400家”列为重点民生实事之一。记者从市食药监局了解到，目前全市已有221所学校建成“透明厨房”，整体进度过半。

为提高学校食堂餐饮安全水平，今年，我市将“全市建成学校‘透明厨房’400家”列为重点民生实事之一。记者从市食药监局了解到，目前全市已有221所学校建成“透明厨房”，整体进度过半。

24日临近中午，位于瀍河区的洛阳华夏外国语学校食堂里，厨师正在为学校1200多名学生的午餐忙前忙后。厨房的操作区域就在打饭窗口的后面，透过隔着的玻璃墙，可以清楚地看到烹饪的整个过程。

“每周三是我们学校的开放日，家长可以到学校食堂和学生一起吃饭。我们采取安装透明玻璃墙的方式向家长展示厨房，让家长能够全面了解孩子们的就餐环境，监督我们的厨房，促进厨房设施和操作更加规范、卫生。”该校相关负责人说。

在市食药监部门的推动下，该校还购置设备，在今年年初开通了“互联网+透明厨房”。学校在食堂厨房里安装了16个摄像头，监控范围覆盖主副食库、洗消间、操作间等区域，并将视频信号接入“舌尖安全网”，家长不用到学校来，通过手机或电脑就可以实时看到学校食堂的画面。

市民齐女士的儿子在洛阳华夏外国语学校上四年级。“孩子上寄宿学校，学习之外，我们最关心的就是他能不能吃得好。”齐女士说，以前，孩子的班主任每天会把学生当天的饭菜拍照发到家长微信群里，让家长了解孩子每餐都吃了什么，自从学校开通“互联网+透明厨房”后，我们家长只需打开“舌尖安全网”或手机APP，就能直观、全面地看到学校食堂厨房的情况，不但可以知道孩子吃了什么，还可以看到整个加工制作过程。

市食药监局相关负责人说，“透明厨房”有多种形式，除洛阳华夏外国语学校采用的透明橱窗展示、“互联网+透明厨房”形式外，学校还可以通过开展厨房开放活动、阳光公示等形式，定期组织公众参观评议厨房，通过公示屏、互联网等，让大家了解食品原料及其来源、食品采购日期和渠道、食品添加剂使用情况等。

目前，在我市已经建成“透明厨房”的221所学校中，有134所采取了“互联网+透明厨房”的形式，其余学校通过透明展示、开展厨房开放活动、阳光公示等形式，让学校食堂厨房更加公开透明，让家长看得见，让孩子吃得更放心。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 陈翔）