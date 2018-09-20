李亚等到农村基层走访慰问贫困群众

新春佳节即将来临，贫困群众和困难党员的冷暖，牵挂着党委、政府的心。1月31日，市委书记李亚来到宜阳县，看望奋战在脱贫攻坚和乡村振兴一线的驻村干部、基层干部群众，走访慰问困难群众和老党员，强调各级党委、政府要认真落实党的各项惠民政策，真正把党和政府的温暖送到每一位困难群众心坎上。

新春佳节即将来临，贫困群众和困难党员的冷暖，牵挂着党委、政府的心。1月31日，市委书记李亚来到宜阳县，看望奋战在脱贫攻坚和乡村振兴一线的驻村干部、基层干部群众，走访慰问困难群众和老党员，强调各级党委、政府要认真落实党的各项惠民政策，真正把党和政府的温暖送到每一位困难群众心坎上。

雪后初晴，麦田吐绿。在盐镇乡中峪村，李亚看望慰问驻村帮扶的省人大常委会机关驻村帮扶干部，向他们致以新春问候。李亚了解该村脱贫攻坚进展情况，鼓励大家因地制宜走好特色产业扶贫之路。在村党群服务中心，得知村“两委”正在谋划春节期间召开返乡人员座谈会，共商乡村振兴之策时，李亚给予充分肯定。他指出，脱贫攻坚和乡村振兴需要党委、政府的引导支持，也离不开广大乡土人才做支撑，要动员在外事业有成的青年人才返乡创业、带动就业，引导更多贫困群众共同致富。李亚叮嘱驻村帮扶队员和村“两委”班子成员要发挥好党支部的主心骨作用，弘扬拼搏精神、斗争精神，带领中峪迈向富裕。

在贫困户张红利家，李亚看到门前挂上了“脱贫光荣”的牌子，向她表示祝贺。“年货置办得怎么样？孩子们都回来没有？”李亚亲切地与张红利拉起家常。李亚说，习近平总书记最牵挂的就是困难群众，在春节来临之际我们代表市委、市政府提前给你拜年。张红利特意拿出帮扶队员送来的春联，上面写着“正作风促改革华夏同绘复兴图，抓脱贫奔小康神州共圆中国梦”，李亚一个劲儿说好，祝她新的一年里全家团团圆圆，日子红红火火。

今年74岁的退役军人张怀发，是中峪村一位有着51年党龄的老党员，谈及这两年村里的变化，张怀发感叹受惠于党的好政策，大伙儿日子越过越好。今年70岁的困难老党员张来五，正在发挥余热编写村志，记录中峪村这些年发生的喜人变化。李亚走访慰问了两位老党员，与他们共同探讨入党初心，希望他们发挥好传帮带作用，带头树好正气。李亚说，老党员是党的宝贵财富，各级党组织要多向老党员学习党的优良传统，更好尊重、关心、爱护老党员。

李亚随后来到柳泉镇敬老院，走进活动室、宿舍、餐厅，了解老人们的身体状况和饮食起居情况，与大家亲切交谈，祝福他们春节快乐、健康长寿。看到敬老院为老人们安装了取暖设备，老人们在这里老有所养、老有所乐，李亚十分欣慰。他叮嘱相关负责人一定要传承弘扬好尊老敬老的传统美德，进一步完善设施、改善伙食，照顾好老人生活起居，让老人们吃好住好，让老人们在这里安度晚年。

市领导王敬林、王军参加慰问。(洛阳日报记者 李东慧)

又讯 按照市委统一安排，市长刘宛康带队到栾川县走访慰问。在潭头镇阳庄村，看到村里变化翻天覆地、干群精神饱满，刘宛康很高兴。他说，农村基层干部和驻村第一书记一年到头操劳很辛苦，向大家表示诚挚问候，要再接再厉把村党支部建好建强，带领群众早日致富。刘宛康先后走访了潭头镇和秋扒乡的部分困难党员、困难群众、困难职工和优抚对象，鼓励大家撸起袖子加油干，努力创造美好生活。他要求各级党委、政府切实关注困难群体，落实帮扶政策，解决实际问题，让乡亲们过好春节。刘宛康还来到潭头镇敬老院和贫困重度失能残疾人托养中心，详细了解老人和残疾人生活起居，叮嘱工作人员带着爱心、责任和奉献精神做好工作，让老人们吃饱穿暖、过得舒心。市领导董建亚、张世敏等参加慰问。

市委副书记赵会生带队到伊川县走访慰问。在水寨镇敬老院，他走进老人活动室，向老人们送上新春祝福。在困难劳模郭灵欣、困难职工尚向争家，赵会生送上慰问金和慰问品，鼓励大家坚定信心，努力在党和政府帮助下创造幸福生活。在鸦岭镇高沟村，赵会生走访慰问了困难群众俞高灿、困难党员俞红涛，希望大伙持续用好党的各项惠民政策，抓好村容村貌建设，加快奔向小康。市政协副主席曾丹梅参加慰问。

市人大常委会主任吴中阳带队到新安县走访慰问。吴中阳先后来到困难职工张新峰家、宋玉珍家，困难党员袁尚文家、吕明凯家，城关镇上杨村优抚对象郭其昌家，详细询问他们的生产生活情况，送去党的关怀和温暖。吴中阳还到城关镇敬老院慰问。吴中阳还到分包的深度贫困村伊川县吕店镇王村走访慰问。市领导刘冠瑜、贺敏参加慰问。

市政协主席杨炳旭带队到偃师市走访慰问。杨炳旭先后看望慰问贫困户、困难党员、困难职工、优抚对象等，为他们送去米、面、油等慰问品和慰问金，叮嘱有关部门做好困难群体的关心、关爱工作，让他们真切感受到党和政府的温暖，度过一个欢乐祥和的新春佳节。杨炳旭还前往宜阳县高村镇北王村走访慰问。

市领导胡衡庐、吴孟铎、黄为忠、娄会峰、王琰君、尚英照、何伟和相关市级领导也分别到各县(市)区走访慰问。 (洛阳日报记者)

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