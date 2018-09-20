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李亚主持召开座谈会听取基层代表对民生实事的意见建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-25 09:05

　　23日，市委书记李亚主持召开座谈会，听取2018年我市重点民生实事完成情况汇报，对2019年重点民生实事再谋划再安排。

　　会议室座无虚席。与会人员中，除了相关市级领导和市直部门负责同志，还特别邀请了12位来自基层一线的“两代表一委员”和网民代表。

　　市直部门汇报了今年民生实事谋划情况后，李亚接过话茬，向来自基层的代表发出邀请：“来自基层的同志，你们与群众工作、生活在一起，最了解群众所需所急所盼，请你们多提意见建议，帮我们把民生实事谋得更精准更精细。”

　　“我反映下老旧小区装暖气的问题，不少群众希望热力管网尽可能入地，这样对小区形象影响小。”涧西区南村社区党委书记刘子军抢先发言。

　　接着，政协委员任中华也谈到供暖问题，“建议更多推广暖气直供，减少物业在转供中服务打折扣”。

　　“供热不规范问题群众反映强烈，城市管理部门要多反思，进一步规范建设和服务标准，解决好‘暖心工程’最后一厘米问题。”李亚当即提出要求。

　　停车难，是与会基层代表关注的另一个热点民生问题。

　　“要有堵有疏，一方面加大治理违法停车力度，一方面多建停车场，综合施策给停车问题找好出路。”

　　“停车场建设要充分利用地下空间，在修路的同时就同步考虑地下停车场建设。”

　　李亚边听边记，不时插话，鼓励来自基层的代表踊跃发言。

　　“站在农民的角度，最希望党委、政府给大伙儿干些啥事？”李亚询问来自孟津县马岭村的农民代表马其祥。

　　“我分享个自己去年遇到的事。”马其祥说，去年他在镇上偶遇两名青岛游客，由于坐车不便，对未能到小浪底游览十分遗憾。他建议交通部门开通一条市区到小浪底景区的公交专线，这对拉动沿线旅游、推进乡村振兴等都会发挥极大作用。

　　网友“蝈蝈”建议，市区已建成975座公厕，城建部门可以把公厕布局嵌入地图软件，更好地方便群众。

　　“今年民生实事里有一件是市区公交实行移动支付，能否更进一步，开发一款智慧交通APP？这样不仅能便捷支付，还可以提供察看站点、到站距离等更多服务。”

　　…………

　　近3个小时里，12名基层代表还围绕养老、教育、食品安全等提出多项意见建议。

　　“大家讲得都很好，我把大家的意见一一记录下来了，初步梳理有30多条，会后我们会认真吸纳。”李亚深有感触地说，“要多听取来自基层的‘沾泥土’‘带露珠’的意见，这些意见更能反映群众对党委、政府的期盼，也更能折射我们工作中的不足和短板。”

　　李亚强调，要坚持精准精细、落实落细，把以人民为中心的发展理念树得更牢，把民生实事谋得更准，把推进措施定得更实，把办理责任扛得更牢，真正把民生实事办到群众心坎上。

　　“感觉到一份沉甸甸的责任！”一位与会市领导说，通过这样的座谈会，进一步了解了群众心声，可以帮助我们把民生实事谋得更实、与群众贴得更近。

　　一散会，市住建局、市交通局等单位负责人马上拉住基层代表，就相关意见建议进行深入对接。

　　一场谋划民生实事的座谈，一批“沾泥土”“带露珠”的意见，一种“马上就办”的务实作风，彰显了党委、政府以人民为中心的理念，更促进了党心民心的交融。（洛阳日报记者 李东慧）

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：张惟一]
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