市委市政府向市级老同志通报工作 李亚出席并讲话

昨日上午，市委、市政府召开市级老同志情况通报会，通报2018年全市经济社会发展和今年工作打算、反腐倡廉、组织工作情况，听取大家对市委、市政府工作的意见建议。市委书记李亚出席会议并讲话。市长刘宛康通报了相关工作情况。

昨日上午，市委、市政府召开市级老同志情况通报会，通报2018年全市经济社会发展和今年工作打算、反腐倡廉、组织工作情况，听取大家对市委、市政府工作的意见建议。市委书记李亚出席会议并讲话。市长刘宛康通报了相关工作情况。

吉长荣、段运劳、李传安、高凌芝、衡正元、刘为民、范金澄等老同志先后作了发言。大家纷纷表示，去年洛阳成绩有目共睹，人民群众的幸福感、获得感显著增强，相信只要按照既定部署“一张蓝图绘到底”，洛阳明天一定更美好。

李亚在讲话中说，2018年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省委、省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，全面深化“9+2”工作布局，办成了一批大事要事难事，全市发展总体态势稳中有进、持续向好，所做的工作很充实，走过的路子很坚实，取得的成绩很厚实。这些，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是省委、省政府正确领导的结果，是全市上下共同努力的结果，也是各位老同志鼎力支持的结果。我代表市委、市政府和全市人民，向各位老同志表示衷心感谢和崇高敬意。

李亚指出，2019年是极不平凡的一年，洛阳正处于大有可为的重要战略机遇期。全市上下将基调不变、方向不改、主线不偏、布局不乱，一以贯之抓好“9+2”工作布局，着力推动转型发展、高质量发展，把全面从严治党摆在重要战略位置，实现“四高一强一率先”奋斗目标。希望各位老同志发挥政治优势、经验优势、威望优势，一如既往关心支持洛阳，在看齐紧跟讲政治上作示范，在支持市委、市政府工作上走在前，在弘扬新风正气上当表率，在维护社会稳定上架桥梁，为实现洛阳经济社会发展各项目标贡献智慧和力量。我们坚信，有各位老同志鼎力支持，有全市人民共同努力，我们一定能交出一份合格的“洛阳答卷”。

李亚强调，老干部是党和国家的宝贵财富，要用心用情用力做好新时代老干部工作。各级党组织要把老干部工作摆上重要位置，深入学习贯彻习近平总书记尊老敬贤理念和关于老干部工作的重要论述精神，站在弘扬党的优良传统和中华民族传统美德的高度，满怀感情、满腔热情、充满亲情地做好新时代老干部工作，让老干部的政治荣誉感更强、组织归属感更实、生活幸福感更足。

市领导赵会生、王敬林、何伟、吉振华、张世敏参加会议。(洛阳日报记者 李东慧)

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