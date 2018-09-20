李亚会见阿特斯集团客人

25日上午，市委书记李亚会见来洛考察的阿特斯阳光电力集团董事长瞿晓铧一行。双方畅叙阿特斯洛阳基地成长壮大历程，就进一步深化地企合作进行深入交谈。

25日上午，市委书记李亚会见来洛考察的阿特斯阳光电力集团董事长瞿晓铧一行。双方畅叙阿特斯洛阳基地成长壮大历程，就进一步深化地企合作进行深入交谈。

李亚对瞿晓铧一行来洛表示欢迎。他说，去年以来，洛阳经济保持了稳中有进、持续向好的发展态势，结构调整呈现“优”的态势，质量效益彰显“好”的特征。作为洛阳“双倍增”行动的重点企业，阿特斯成功实现逆势上扬，在科技创新、产业转型、扩大出口、吸纳就业等方面发挥了重要作用。当前洛阳发展正处于重要战略机遇期，发展目标和思路举措已经确定。企业与地方是利益共同体、命运共同体。希望阿特斯再接再厉，在全市奋力实现一季度“开门红”中展现更大担当，并围绕光伏产业延链补链强链在洛布局更多项目，共同打造地企双方高质量发展的新增长点。洛阳将一如既往创造良好环境，落实好支持民营企业发展的政策措施，让企业有更多获得感。瞿晓铧表示，将保持信心定力，加快转型升级，深化地企对接，拓展务实合作，不断推动阿特斯在洛阳做强做大。

市领导刘宛康、侯占国参加会见。（洛阳日报记者 白云飞）

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