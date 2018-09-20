李亚在市委理论学习中心组集体学习会上强调：增强“四个意识” 坚定“四个自信”做到“两个维护” 确保党中央决策部署在洛阳落地生根

昨日，市委书记李亚主持召开市委理论学习中心组集体学习会，深入学习习近平总书记在十九届中央纪委三次全会、中共中央政治局民主生活会上的重要讲话精神，为开好市委常委班子2018年度民主生活会打下坚实基础。

昨日，市委书记李亚主持召开市委理论学习中心组集体学习会，深入学习习近平总书记在十九届中央纪委三次全会、中共中央政治局民主生活会上的重要讲话精神，为开好市委常委班子2018年度民主生活会打下坚实基础。

会上传达学习了习近平总书记重要讲话精神，刘宛康、吴中阳、杨炳旭等11位同志先后作了发言，表达了强化创新理论武装、坚决做到“两个维护”的鲜明态度，表达了坚定贯彻新发展理念、勇于担当作为的强烈责任，表达了贯彻执行中央“八项规定”精神、带头转变作风的坚定决心。

李亚在讲话中指出，要加强创新理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的、长期的政治任务，立足“学懂”狠抓深化，立足“弄通”狠抓消化，立足“做实”狠抓转化，推动学习往深里走、往实里走、往心里走，坚持不懈用伟大思想武装头脑、指导实践、推动工作。要旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格贯彻执行民主集中制，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，确保各项工作始终沿着习近平总书记指引的方向前进，以实际行动维护党中央一锤定音、定于一尊的权威。

李亚强调，要强化责任担当和斗争精神，始终保持锐意进取、永不懈怠的精神状态和敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态，持之以恒推动中央、省委、市委决策部署落地生根。要责任在心、担当在肩，用我们劳累一点、辛苦一点来换取洛阳发展好一点、群众幸福多一点。要强化斗争精神，增强斗争本领，敢于同严峻复杂的形势挑战、改革发展中的矛盾风险挑战、影响社会安全稳定的风险挑战、消极腐败现象和不正之风作坚决斗争。要多到基层一线查问题、促落实，全面深化“9+2”工作布局，持续推动“六个转型”。

李亚指出，要驰而不息纠治“四风”，大力倡树“清新简约、务本责实”的作风导向，以刹住“四风”巩固党心民心。要传承弘扬优良作风，大兴求真务实之风、调查研究之风、联系群众之风，把各项任务抓具体抓深入。要自觉做到廉洁自律，持续做好家风建设这篇文章，永葆清正廉洁的政治本色。要履行好管党治党责任，推动全面从严治党取得更大战略性成果。

李亚强调，要以习近平总书记重要讲话精神为指导，以中共中央政治局民主生活会为标杆，认真开好市委常委班子2018年度民主生活会。要提升政治站位，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，紧扣主题、联系实际，把自己摆进去、把思想摆进去、把责任摆进去，深入查摆存在问题根源，深入开展谈心交心，认真撰写发言材料，严肃开展批评和自我批评，开出高质量的民主生活会，为全市作出示范。（洛阳日报记者 李东慧）

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