李亚主持召开市委常委（扩大）会议传达贯彻省“两会”精神时强调：进一步提升副中心地位凸显增长极作用 在中原更加出彩中“画”上浓墨重彩的一笔

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习省“两会”精神，研究我市贯彻落实意见。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习省“两会”精神，研究我市贯彻落实意见。

会议指出，这次省“两会”，是在全省上下决胜全面建成小康社会，齐心协力开启改革开放新征程，以饱满政治热情喜迎中华人民共和国成立70周年之际，召开的一次重要会议。会议期间，省委书记王国生、省长陈润儿分别参加洛阳代表团审议并作了讲话，在肯定工作中饱含激励，在指明方向中寄予厚望，为我们做好各项工作提供了重要遵循，也进一步坚定了我们推动高质量发展的信心决心。全市各级各部门要把学习贯彻省“两会”精神，特别是王国生书记、陈润儿省长的讲话精神作为一项重要任务，牢记嘱托、勇于担当，进一步提升副中心地位、凸显增长极作用，靠实干作为在中原更加出彩中“画”上浓墨重彩的一笔，不辜负省委、省政府厚望。

会议强调，要领会把握省“两会”精神的精髓要义，准确把握2018年我省发展取得的重大成就、2019年全省经济社会发展的目标要求、争做新时代出彩河南人的具体要求和省委、省政府对洛阳发展的殷切期望，抓住战略机遇和有利条件，着力培育提升经济新优势，在增强实力中提升地位，在发挥优势中服务全局，在高质量发展中带动周边，努力打造高质量副中心、高质量增长极。要吃透政策积极对接抓机遇，认真对照省“两会”相关工作报告，从字里行间找机遇、找政策、找项目、找资金，在制造业高质量发展、“三力联动”、扩大合理有效投资和做好消费文章、打好“三大攻坚战”、统筹城乡发展、保障和改善民生等方面争取有更多项目进入省大盘子，赢得新的发展空间。要强化举措切实抓好工作任务落实，充分发挥积极性主动性，把自身优势与国家和省里的发展战略紧密结合起来，把干部作风抓得更实，把营商环境创得更好，把该做的事情谋划好推进好，吃透上级精神、找准政策红利，确保省“两会”确定的各项任务落到实处、落地见效。要努力开好局起好步，认真落实市委十一届九次全体(扩大)会议精神，稳增长、保要素、盯项目、惠民生、保稳定，致力实现一季度开门早、开门稳、开门红。

会议传达了全国党委秘书长会议及全省党委秘书长、办公厅(室)主任会议精神，传达了中央、省委关于加强新形势下党的督促检查工作有关文件精神。会议强调，各级党委办公室要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和相关会议精神，聚力加力、善作善成，全面提高“三服务”工作水平，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。要旗帜鲜明讲政治，坚决做到“两个维护”，做到上级有部署、洛阳有行动、落地见成效。要履职尽责重作为，全力服务中心大局，充分发挥党委办公室承上启下、沟通内外、协调左右的枢纽作用，高水平参谋服务，高效率统筹协调，高质量督促检查，高标准运行保障。要强基固本建队伍，做勤学善思、规范管理、活力充盈、严谨务实的表率，努力打造模范机关。

会议传达了省纪委典型案例通报。会议强调，各级党员领导干部要以省纪委典型案例通报为鉴，拧紧思想“总开关”，念好法纪“紧箍咒”，种好各自“责任田”，始终绷紧党风廉政建设这根弦，不断增强不敢腐、不能腐、不想腐的思想自觉和行为自觉。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

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