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去年洛阳新建公厕男女厕位比1：2
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-31 16:27

　    今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况便民专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，我市去年在城市区及县(市)新建(改造)公厕200座，超额完成民生实事既定目标任务。

　　具体来看，截至2018年9月30日，中心城区建设(改造)110座公厕，提前超额完成年度100座的建设(改造)任务；截至2018年11月30日，县(市)90座公厕建设(改造)任务全部完成。

　　通过新建和改造，公厕功能日趋完善，2018年新建公厕男女厕位比例达到1：2，新增第三卫生间，内设儿童便器、婴儿护理台、儿童坐椅和无障碍设施。部分卫生间增加了休息间，设置了坐椅、空调、饮水机、贮藏柜等便民设施；公厕外形与周边环境更加协调，主要道路两侧公厕统一实施亮化，各城区进一步加强公厕管理，实行专人保洁、随脏随保，厕内卫生干净整洁。

　　2018年年底前，中心城区公厕全部达到二类以上标准。目前，我市中心城区由环卫专业队伍管理的社会公厕总数为768座，每座公厕配备2至3名保洁人员，实行专人保洁，免费开放。

　　火车站、长途客运站、飞机场等交通枢纽区域公厕实行24小时全天开放，其他区域公厕冬季开放时间早6时至晚10时，夏春秋季节为早6时至晚11时。大型节假日、牡丹文化节等期间延时1小时关门。(洛报融媒记者 智慧 李梦龙 实习生 关勇 文/图)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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