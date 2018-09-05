洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳造”石墨化阴极加速挺进“一带一路”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-30 09:01

万基石墨公司生产的石墨化阴极

　　前不久，在新安县万基控股集团石墨制品有限公司，一辆满载着石墨化阴极的货车缓缓驶出厂区，标志着这家企业交付中东国家巴林的1100吨石墨化阴极全部完成生产任务。

　　“这是企业产品首次销往中东国家，实现了今年对外贸易的‘开门红’。”昨日，万基控股集团外贸部门相关负责人贾宝剑告诉记者。

　　石墨化阴极，主要用于砌筑电解槽内衬，是电解槽阴极导电材料的主体部分，在电解铝、化工、冶炼等多个领域应用广泛。

　　万基石墨公司拥有世界一流冷却机、成型机、焙烧系统等，诞生过世界最大高石墨质阴极，技术一直处于国际领先水平。近年，受有色金属产业结构调整等影响，国内电解铝生产线开工不足，多元化经营和开拓国际市场成为企业业绩突围的必由之路。

　　据介绍，万基石墨公司一方面大力开展非铝产品试产开发，终端客户由过去不到20家单一铝用阴极客户，发展到现在涵盖化工、冶炼、刚玉等多个领域的客户200余家，实现了多元化经营。另一方面，企业借力“互联网+”，组建专业国际贸易销售团队，运用文字、图片、视频等多媒体手段在网络平台积极推介企业实力、自主研发能力、产品性能等，在国际市场打响“万基”自有品牌，力求提高产品附加值和利润，取得积极成效。

　　去年，万基石墨公司共签订对外贸易销售合同6份，合同额创下近年新高，全年累计完成产量7.86万吨、销量7.9万吨，实现盈利8015万元，产销量和盈利均是企业创建以来的最佳业绩。

　　万基控股集团相关负责人介绍，面对复杂的产业和国际贸易形势，万基控股集团将以高质量发展为主线，强化管理、转型创新，进一步开拓国际市场，推动业绩迈上新台阶，为我市加快实现“四高一强一率先”奋斗目标作出新贡献。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 拓如印 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·不宜在育龄期怀孕的八类人群
  • ·冻卵？不是你想冻就能冻
  • ·什么是泌乳素? 泌乳素高，该怎么办呢?
    		•
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
        外孙喜欢吃她做的烩面，女婿喜欢吃她做的浆面条，女儿觉得她做啥吃着都香……家住老城区，今年62岁的黄阿姨...
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2018年度河南省科学技术奖励项目公布 ...
  • 尚英照组织召开约谈会议 通报偃师市“...
  • 有毒！干枝花 “枯木逢春”不能买
  • 洛阳老金发明春运“神器” 行李箱化零...
  • 听听熟悉不？洛阳人听了26年的火车站...
  • 洛阳龙门高铁站：热情服务旅客 打造温...
  • 孟津黄河湿地首次记录到疣鼻天鹅
  • 洛阳春节严打赌博：打牌人均200元即为...
  • 注意！洛阳王城大道与老310国道路口南...
  • 洛阳市科技馆城市书房建成投用
    		•
    百姓呼声
    新伊大街向南打通已列入2019年城建计划
    定鼎北路与老310国道规划为互通式立交
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    文化下乡义写春联

    张灯结彩迎猪年

    赤嘴潜鸭

    洛邑古城古装人像
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605