“洛阳造”石墨化阴极加速挺进“一带一路”

前不久，在新安县万基控股集团石墨制品有限公司，一辆满载着石墨化阴极的货车缓缓驶出厂区，标志着这家企业交付中东国家巴林的1100吨石墨化阴极全部完成生产任务。

万基石墨公司生产的石墨化阴极

前不久，在新安县万基控股集团石墨制品有限公司，一辆满载着石墨化阴极的货车缓缓驶出厂区，标志着这家企业交付中东国家巴林的1100吨石墨化阴极全部完成生产任务。

“这是企业产品首次销往中东国家，实现了今年对外贸易的‘开门红’。”昨日，万基控股集团外贸部门相关负责人贾宝剑告诉记者。

石墨化阴极，主要用于砌筑电解槽内衬，是电解槽阴极导电材料的主体部分，在电解铝、化工、冶炼等多个领域应用广泛。

万基石墨公司拥有世界一流冷却机、成型机、焙烧系统等，诞生过世界最大高石墨质阴极，技术一直处于国际领先水平。近年，受有色金属产业结构调整等影响，国内电解铝生产线开工不足，多元化经营和开拓国际市场成为企业业绩突围的必由之路。

据介绍，万基石墨公司一方面大力开展非铝产品试产开发，终端客户由过去不到20家单一铝用阴极客户，发展到现在涵盖化工、冶炼、刚玉等多个领域的客户200余家，实现了多元化经营。另一方面，企业借力“互联网+”，组建专业国际贸易销售团队，运用文字、图片、视频等多媒体手段在网络平台积极推介企业实力、自主研发能力、产品性能等，在国际市场打响“万基”自有品牌，力求提高产品附加值和利润，取得积极成效。

去年，万基石墨公司共签订对外贸易销售合同6份，合同额创下近年新高，全年累计完成产量7.86万吨、销量7.9万吨，实现盈利8015万元，产销量和盈利均是企业创建以来的最佳业绩。

万基控股集团相关负责人介绍，面对复杂的产业和国际贸易形势，万基控股集团将以高质量发展为主线，强化管理、转型创新，进一步开拓国际市场，推动业绩迈上新台阶，为我市加快实现“四高一强一率先”奋斗目标作出新贡献。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 拓如印 文/图）