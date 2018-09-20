王国生在参加洛阳代表团审议时指出：创造新机遇 塑造新形象 展现新担当

昨日下午，省委书记王国生到省十三届人大二次会议洛阳代表团，与代表一起审议省政府工作报告、省人大常委会工作报告和省高级人民法院工作报告、省人民检察院工作报告。

昨日下午，省委书记王国生到省十三届人大二次会议洛阳代表团，与代表一起审议省政府工作报告、省人大常委会工作报告和省高级人民法院工作报告、省人民检察院工作报告。

省委常委、市委书记李亚，省人大常委会副主任李文慧等参加审议。

王国生与洛阳团代表亲切交流，指出，各级领导干部要把听取代表意见建议，当成联系群众的过程、调查研究的过程、转变作风的过程，增强做好工作的针对性有效性。

王国生指出，洛阳这些年发生了有目共睹的新变化，成绩值得肯定。洛阳要站位全省发展大局，践行新发展理念，创造新机遇，塑造新形象，展现新担当。要立足副中心城市的发展定位，以奋勇争先的精气神，保持发展紧迫感，积极对接国家战略，认真研究谋划发展重点，努力打造更加出彩的重要支撑。要用好老工业基地的传统优势，加快转型升级步伐，增创发展新优势。要进一步解放思想，借鉴省内外好的经验做法，以开放促创新、添动力、增活力，为全面建成小康社会、推动中原更加出彩作出更大贡献。

李亚在审议时说，王国生同志的讲话在肯定工作中饱含激励，在指明方向中寄予厚望，对洛阳明确提出要创造新机遇、塑造新形象、展现新担当的重要要求，使我们倍受鼓舞、倍受教育、倍感振奋。洛阳将认真贯彻落实王国生同志讲话精神，牢记嘱托，勇于担当，着力推动经济发展高质量和党的建设高质量，靠实干作为进一步提升副中心地位，进一步凸显增长极作用，在中原更加出彩中“画”上浓墨重彩的一笔，不辜负省委、省政府厚望。洛阳团全体代表将按照讲政治、守规矩、树形象的要求，认真履职、严明纪律，以实际行动向党和人民交上一份合格答卷。

与会代表在审议时一致认为，省十三届人大二次会议相关工作报告旗帜鲜明讲政治，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神，总结成绩客观务实，部署工作思路清晰，彰显了推动高质量发展的务实成效和鲜明导向，具有很强的指导性和可操作性。洛阳将咬定目标、勇于担当，以高质量发展为方向、转型发展为路径，切实把省委、省政府的各项决策部署落到实处，在中原更加出彩中实现更大作为。

省有关部门负责同志参加会议。(《河南日报》记者 朱殿勇 洛阳日报记者 李东慧)