洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

王国生在参加洛阳代表团审议时指出：创造新机遇 塑造新形象 展现新担当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 河南日报 2019-01-19 10:23

　　昨日下午，省委书记王国生到省十三届人大二次会议洛阳代表团，与代表一起审议省政府工作报告、省人大常委会工作报告和省高级人民法院工作报告、省人民检察院工作报告。

　　省委常委、市委书记李亚，省人大常委会副主任李文慧等参加审议。

　　王国生与洛阳团代表亲切交流，指出，各级领导干部要把听取代表意见建议，当成联系群众的过程、调查研究的过程、转变作风的过程，增强做好工作的针对性有效性。

　　王国生指出，洛阳这些年发生了有目共睹的新变化，成绩值得肯定。洛阳要站位全省发展大局，践行新发展理念，创造新机遇，塑造新形象，展现新担当。要立足副中心城市的发展定位，以奋勇争先的精气神，保持发展紧迫感，积极对接国家战略，认真研究谋划发展重点，努力打造更加出彩的重要支撑。要用好老工业基地的传统优势，加快转型升级步伐，增创发展新优势。要进一步解放思想，借鉴省内外好的经验做法，以开放促创新、添动力、增活力，为全面建成小康社会、推动中原更加出彩作出更大贡献。

　　李亚在审议时说，王国生同志的讲话在肯定工作中饱含激励，在指明方向中寄予厚望，对洛阳明确提出要创造新机遇、塑造新形象、展现新担当的重要要求，使我们倍受鼓舞、倍受教育、倍感振奋。洛阳将认真贯彻落实王国生同志讲话精神，牢记嘱托，勇于担当，着力推动经济发展高质量和党的建设高质量，靠实干作为进一步提升副中心地位，进一步凸显增长极作用，在中原更加出彩中“画”上浓墨重彩的一笔，不辜负省委、省政府厚望。洛阳团全体代表将按照讲政治、守规矩、树形象的要求，认真履职、严明纪律，以实际行动向党和人民交上一份合格答卷。

　　与会代表在审议时一致认为，省十三届人大二次会议相关工作报告旗帜鲜明讲政治，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神，总结成绩客观务实，部署工作思路清晰，彰显了推动高质量发展的务实成效和鲜明导向，具有很强的指导性和可操作性。洛阳将咬定目标、勇于担当，以高质量发展为方向、转型发展为路径，切实把省委、省政府的各项决策部署落到实处，在中原更加出彩中实现更大作为。

　　省有关部门负责同志参加会议。(《河南日报》记者 朱殿勇 洛阳日报记者 李东慧)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·当心！厨房里每天都用的它有剧毒！很多人毫不知情…
  • ·4岁宝宝15颗烂牙被全麻治疗，只因从小做这一件事！
  • ·坐月子30天和42天，到底有什么不同?
    		•
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
        水席是地道的洛阳美食，而作为水席热菜“四镇桌”之一的腐乳肉深受食客欢迎，春节期间的餐桌上，怎能少了它。
  • ·双休日到新安逛逛吧
  • ·赶会：超市里没的，这儿能找到
  • ·60岁的他每周和大山亲密约会
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 全国十大考古新发现评选初评启动 洛阳...
  • 洛阳市发展和改革工作会议部署今年工...
  • 王国生在参加洛阳代表团审议时指出：...
  • 洛阳重庆再添“空中桥梁”
  • 洛阳村民发现一枚炮弹 爆破专家现场鉴定
  • 邀请“三强”企业来洛阳 助力经济高质...
  • 提醒！洛阳去往北上广方向的火车票较紧俏
  • 去年洛阳进出口总值首次突破140亿元
  • 男子骑摩托车被剐蹭摔倒后 打电话叫来...
  • 二手房交易时如何避开陷阱？市房管局...
    		•
    百姓呼声
    网友建议春运期间客运汽车运营时间延长
    办了居民医保，生产剖腹产能补助多少？
    精彩图片
    洛阳：夜太美 人陶醉
    洛阳：双向开放，释放...
    灯笼春联热销 洛城年味...
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    陆浑开渔节

    挂起红灯过大年

    过了腊八就是年

    冬天看花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605