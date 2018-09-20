河南自贸区洛阳片区探索产业发展路径——万家企业进驻 高端制造扎堆

在乌兹别克斯坦布哈拉农业自由贸易经济区里，一台台“东方红”拖拉机大显身手。通过联动河南自贸区洛阳片区探索中乌农业自由贸易新模式，中国一拖提供的农机装备在这里收获了一期2000公顷绿豆。种子、机械运出去，高端农产品运回来，河南自贸区洛阳片区“双向开放”战略实现了实质落地。

在乌兹别克斯坦布哈拉农业自由贸易经济区里，一台台“东方红”拖拉机大显身手。通过联动河南自贸区洛阳片区探索中乌农业自由贸易新模式，中国一拖提供的农机装备在这里收获了一期2000公顷绿豆。种子、机械运出去，高端农产品运回来，河南自贸区洛阳片区“双向开放”战略实现了实质落地。

银隆新能源洛阳产业园、格力智能制造基地、洛阳有色金属交易中心……随着一批重大项目、重点平台、重点企业的引进、落地、建成，如今在河南自贸区洛阳片区，多项产业呈现蓬勃发展之势。

中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区以制度创新为核心，以改革开放创新为动力，在推进政府职能转变、商事制度改革和投资贸易便利化创新试点等方面开展了大胆探索。截至2018年年底，国务院要求复制推广的成功经验共4批153项，洛阳片区已按要求复制推广134项，并按照“边试点、边复制、边创新”的思路，形成了78个具有洛阳特色的案例。

据最新统计，自2017年4月份挂牌成立以来，河南自贸区洛阳片区产业多点开花，截至2018年底进驻企业数量突破1万家，达到10061家。其中，外资企业43家，实际利用外资3.2亿美元。

在进驻企业中，注册资本亿元以上企业122家，10亿元以上企业9家。按行业分类，第一产业253家，注册资本20.8亿元，占进驻企业的比重为2.51%；第二产业2223家，注册资本278.9亿元，占比为22.1%；第三产业7585家，注册资本570.51亿元，占比为75.39%。

如何选择重点产业布局，构建相关产业体系，进一步发挥河南自贸区洛阳片区对洛阳经济的加速推动作用？《中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区综合规划》筛选出适宜发展的产业池，明确了未来“2+3+N”的产业发展体系：以先进制造和服务贸易为支柱，以金融、科技服务和总部经济为先导，以现代物流、数字经济、高端生活服务业等为支撑的产业发展体系。

按河南自贸区洛阳片区功能定位和重点产业方向，进驻企业中高端制造业和现代服务业企业共计9201家，占进驻企业的91.45%。其中，高端制造业1616家，占进驻企业的16.06%，包括装备制造类企业907家、机器人企业18家、新材料类企业510家、其他制造业企业181家。

位于洛阳市高新区河洛路上的维度能源产业园，相关手续刚办理完毕没几天，已有7家企业正式进驻。

“以打造‘国际智能制造合作示范区、内陆开放型经济先行区、华夏历史文明传承创新引领区’为定位，以金融、科技服务和总部经济为先导，以先进制造和服务贸易为支柱，以现代物流、数字经济、高端生活服务业等产业为支撑，最终建设成为双向开放先行区、改革创新活力源、高质量发展增长极，并探索出一条具有洛阳特色的自由贸易试验区产业发展新路径。”河南自贸试验区洛阳片区管委会主任胡衡庐告诉记者，把握科技体制改革、军民科技协同创新发展机遇，加强科技创新和科技服务政策支持，打造市场化、专业化科技服务平台和创新创业平台，重点发展研发设计、检验检测认证、科技金融及综合性科技中介服务产业。②