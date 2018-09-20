洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

去年洛阳市城乡居民低保标准再提高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-30 08:38

　　昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，去年全市城乡居民最低生活保障标准再提高。

　　2018年3月29日，我市印发《洛阳市人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平及特困人员供养标准的通知》。从2018年1月1日起，全市城市居民低保标准提高到每人每月500元，城市区农村低保标准由每人每年3660元提高到每人每年3880元，县(市)农村低保标准由每人每年3260元提高到每人每年3480元。

　　城市特困人员基本生活标准为每人每年7800元；农村集中供养的特困人员基本生活标准为每人每年6252元，农村分散供养的特困人员基本生活标准为每人每年5052元。特困人员照料护理标准分三类：A类(完全丧失生活自理能力)每人每月800元、B类(部分丧失生活自理能力)每人每月320元、C类(具备生活自理能力)每人每月80元。

　　据介绍，2018年全年困难群众低保补助资金、特困人员供养资金已全部发放到位。2018年，我市共保障城市低保对象25654人，累计发放资金11496万元；保障农村低保对象147258人，累计发放资金34632.1万元。保障城市特困供养人员434人，累计发放资金407.9万元；保障农村特困供养人员22897人，累计发放资金15752.1万元。（洛阳日报记者 王妍 智慧 实习生 刘晓改 关勇）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·不宜在育龄期怀孕的八类人群
  • ·冻卵？不是你想冻就能冻
  • ·什么是泌乳素? 泌乳素高，该怎么办呢?
    		•
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
        外孙喜欢吃她做的烩面，女婿喜欢吃她做的浆面条，女儿觉得她做啥吃着都香……家住老城区，今年62岁的黄阿姨...
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2018年度河南省科学技术奖励项目公布 ...
  • 尚英照组织召开约谈会议 通报偃师市“...
  • 有毒！干枝花 “枯木逢春”不能买
  • 洛阳老金发明春运“神器” 行李箱化零...
  • 听听熟悉不？洛阳人听了26年的火车站...
  • 洛阳龙门高铁站：热情服务旅客 打造温...
  • 孟津黄河湿地首次记录到疣鼻天鹅
  • 洛阳春节严打赌博：打牌人均200元即为...
  • 注意！洛阳王城大道与老310国道路口南...
  • 洛阳市科技馆城市书房建成投用
    		•
    百姓呼声
    新伊大街向南打通已列入2019年城建计划
    定鼎北路与老310国道规划为互通式立交
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    文化下乡义写春联

    张灯结彩迎猪年

    赤嘴潜鸭

    洛邑古城古装人像
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605