今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。市民政局党组成员、副局长倪建杰介绍，提高城乡居民低保，洛阳去年花了4.6亿多元。

今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。市民政局党组成员、副局长倪建杰介绍，提高城乡居民低保，洛阳去年花了4.6亿多元。

去年3月29日，洛阳市印发《洛阳市人民政府关于提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平及特困人员供养标准的通知》，从2018年1月1日起，全市城市居民低保标准提高到每人每月500元，月人均补差水平不低于335元。城市区农村低保，由每人每年3660元提高到每人每年3880元；县(市)区农村低保，由每人每年3260元提高到每人每年3480元。月人均补助一类270元、二类190元、三类160元，全市月人均补助水平不低于190元。城市特困人员基本生活标准为每人每年7800元；农村集中供养的特困人员基本生活标准为每人每年6252元，农村分散供养的特困人员基本生活标准为每人每年5052元。特困人员照料护理标准分三类：A类(完全丧失生活自理能力)每人每月800元、B类(部分丧失生活自理能力)每人每月320元、C类(具备生活自理能力)每人每月80元。

据统计，洛阳市2018年全年困难群众低保补助资金、特困人员供养资金全部发放到位。截止到2018年12月底，我市共保障城市低保对象25654人，累计发放资金11496万元；保障农村低保对象147258人，累计发放资金34632.1万元；我市城乡低保月人均补助水平比省定标准分别高出22元、13元。保障城市特困供养人员434人，累计发放资金407.9万元；保障农村特困供养人员22897人，累计发放资金15752.1万元。

2018年，洛阳市实施临时救助18666人次，支出救助资金1499.99万元。全市城乡困难群众补充医疗保险住院赔付68441人次(其中大病救助1251人次)，支出资金2553.71万元(其中大病救助287.77万元)；特殊门诊赔付16393人次，赔付资金380.43万元。(洛报融媒记者 王妍 智慧 实习生 刘晓改 关勇 文/图)