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记者跑腿：申请低保，需要符合什么条件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-16 09:05

　　-本期关注

　　今年45岁的杜先生和爱人均为残疾人，杜先生在我市一家企业的分公司工作，爱人无业。近日，杜先生向所在社区申请低保未能通过审核，他想了解符合什么条件才能申请。

　　-听您倾诉

　　杜先生因为烧伤落下了肢体残疾，等级为四级，妻子患有小儿麻痹后遗症。“家里就我有正式工作，还要和妻子一起抚养孩子。”杜先生说，他每月工资约1500元，单位还为其申请了困难职工帮扶补助，但他们还是生活拮据，于是他向所在社区申请低保待遇。

　　“社区说经过调查核实，我有正式工作和固定收入，且每月人均收入高于500元的低保标准，因此不予通过。”对于这个解释，杜先生表示认可，但他想了解一下，申请低保需要符合哪些条件。

　　-所跑单位

　　市民政局

　　-跑腿经历

　　市民政局社会救助科工作人员说，杜先生所在社区不予通过其低保申请的理由是有章可循的。目前，我市城市低保的标准是每人每月500元，农村低保标准为城市区每人每年3880元，县(市)每人每年3480元。根据要求，持有我市常住户口(居住证)的居民，如果共同生活的家庭成员人均收入低于最低生活保障标准，且家庭财产状况等符合规定条件，可申请低保。

　　“符合条件的人员申请低保时应当以家庭为单位，向户籍所在地的乡镇人民政府(街道办事处)提出书面申请并递交材料，材料受理后经过调查、评议、审核、公示等环节无异议后，才能予以审批。”工作人员解释，一般来说，户籍状况、家庭收入、家庭财产、家庭消费支出是认定低保对象的四个基本条件，负责审核的各个部门工作人员不仅会通过联网系统逐一核对，还会实地走访进行调查核实。

　　其中，家庭收入主要包括工资性收入、家庭经营净收入、财产净收入、转移净收入等；家庭财产是指申请人及其家庭成员拥有的全部动产和不动产，即房屋、现金、银行存款、有价证券、债权、股票、储蓄性保险、机动车辆(不含残疾人功能性补偿代步机动车辆和轻便摩托车)、船舶、工程机械、大型农机具等；家庭消费支出则根据调查核实情况认定。

　　随着社会保障体系的不断完善，我市对申请低保家庭的审核也更加严格，并采取动态管理方式定期复核，如果发现有人采取虚报、隐瞒、伪造等手段，骗取最低生活保障资金的，将停止发放。

　　“低保家庭有劳动能力却没有就业的成员，社区、人力资源社会保障等单位还会为其介绍合适的工作。”工作人员说，如果对方没有正当理由，连续3次拒绝接受与自身健康状况、劳动能力等相适应的工作，也不再享受低保待遇。

　　-跑腿结果

　　记者将申请低保的具体条件反馈给杜先生，他说之前不清楚，这回明白了。

　　-诉求人评价

　　谢谢《洛阳晚报》，我已经了解了相关政策。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 张效纲）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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