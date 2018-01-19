去年洛阳贫困人口医疗再保险报销11.66万人次

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。市扶贫办党组成员、副主任汪旭霞介绍，2018年，全市建档立卡贫困人口医疗再保险累计报销11.66万人次，报销金额3137.26万元，为减轻贫困群众医疗负担发挥了重要作用。

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。市扶贫办党组成员、副主任汪旭霞介绍，2018年，全市建档立卡贫困人口医疗再保险累计报销11.66万人次，报销金额3137.26万元，为减轻贫困群众医疗负担发挥了重要作用。 昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。市扶贫办党组成员、副主任汪旭霞介绍，2018年，全市建档立卡贫困人口医疗再保险累计报销11.66万人次，报销金额3137.26万元，为减轻贫困群众医疗负担发挥了重要作用。 在保障对象上，2018年除享受民政部门城乡困难群众补充医疗保险的建档立卡贫困人口外，其他建档立卡贫困人口均纳入再保险保障范围。 在报销范围上，医疗再保险范围适当扩展，按照大病保险、困难群众大病补充医疗保险政策执行。 在报销手续上，对医疗再保险“一站式”结算系统上线前产生医疗费用的参保对象，简化报销流程，最大限度提高报销效率。 在报销时限上，参保对象当年度医疗费用报销时限可延长至次年6月30日。（洛阳日报记者 王妍 智慧 实习生 刘晓改 关勇）