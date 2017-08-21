洛阳王城大道快速路开元大道口东西向今起恢复通行

“70个不眠夜的攻坚，我们提前完成王城大道快速路下穿开元大道箱涵建设任务，今起开元大道口东西向交通全面恢复通行。”腾飞市政公司现场负责人阎磊说，这是广大建设者向洛阳市民群众交上的一份合格答卷。

记者 梅占国 摄

“70个不眠夜的攻坚，我们提前完成王城大道快速路下穿开元大道箱涵建设任务，今起开元大道口东西向交通全面恢复通行。”腾飞市政公司现场负责人阎磊说，这是广大建设者向洛阳市民群众交上的一份合格答卷。

昨日上午，在王城大道快速路开元大道口，阎磊穿着厚棉衣，带着工友们摊铺沥青。这道工序完成后，因下穿箱涵施工而封闭的王城大道快速路开元大道口东西向交通，将正式恢复通行。

原先的王城大道与开元大道交叉口，是中心城区两条主动脉交会节点，通行压力极大。

按照王城大道快速路规划方案，快速路主线以下穿方式通过开元大道口。从去年11月16日起，该路口开始围挡施工，东西向交通断行。

“为尽早恢复开元大道东西向通行，更为了王城大道快速路及早完工通车，所有建设者一直保持昼夜不停、风雪兼程的工作态度。”阎磊说，所有车辆和人员都按正常状态的双倍安排，采取“人歇机器不停”的模式，通过24小时不间断施工的方式抢工期。

冬季低温，给工程建设带来许多不利影响，但办法总比困难多，建设者们想了不少破解之策：比如，全部采用高标号混凝土并添加防冻剂，确保不因天气影响混凝土浇筑等工序；比如，施工单位购置了1000多床棉被、电热毯用于混凝土保温养护，保证了沥青尽快摊铺；再比如，沥青运输过程中采用密闭方式，最大限度保证沥青摊铺温度……

按照原计划，王城大道快速路开元大道口箱涵在本月底完工。得益于广大建设者的昼夜攻坚和广大市民群众、市直部门、属地政府的密切配合，经过优化工序、持续攻坚，工程提前6天完工！

截至昨日18时，王城大道快速路开元大道口交通标线已施划完毕。按照计划，在对交通信号灯等设施重新调试后，今起该路口全面恢复通行。

“这种不眠夜还得继续，只有我们付出更多，才能早日解好交通之堵和群众心中之‘堵’。”王城大道快速路工程建设指挥部负责人说，在广大建设者心中，都有一份共同的信念在坚守——早完工一天就早惠民一日！(洛阳日报记者 李东慧 通讯员 谢胜利)