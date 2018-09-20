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紧急提醒！王城大道开元大道口东西方向16日起断行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-11-14 17:51

　　洛阳网讯　记者今日从洛阳市公安局交警支队获悉，接王城大道快速路工程建设指挥部通知，王城大道快速路下穿开元大道工程将于11月16日起进行围挡施工，届时，王城大道开元大道交叉口东西方向交通断行，周边区域通行规则有变，提醒广大市民提前规划线路。

　　据悉，本次围挡区间主要为开元大道的望春门街口(不含)至王城大道西侧保通路(不含)，将从11月16日22时围挡至明年1月25日。其中，11月16日至19日为围挡试验期。

　　【这些路段通行规则有变】

　　王城大道的开元大道路口东西方向断行；

　　王城大道的牡丹大道东西方向交通恢复通行；

　　王城大道西侧保通路与关林路交叉口，由北向东左转禁行，需要在此路口左转的车辆，可先右转行驶到洛阳理工学院路口调头，由西向东直行通过。

　　【车辆绕行线路看这里】

　　经开元大道或政和路由东向西的车辆，可从开元大道或政和路～望春门街(右转)～太康路～王城大道快速路～隋王立交(两条左转匝道)～王城大道西侧保通道路～开元大道绕行；

　　经太康路或宜人路由东向西的车辆，可从太康路(右转望春门街)或宜人路～王城大道东侧地面道路～地面定向调头匝道～王城大道西侧保通道路～开元大道绕行；

　　经牡丹大道或展览路由东向西的车辆，可从牡丹大道～学府街～开元大道往返绕行；

　　经关林路或翠云路由东向西的车辆，可从关林路往返绕行；

　　经开元大道由西向东的车辆，可从开元大道(右转)～学府街～牡丹大道或关林路～望春门街～开元大道绕行；

　　经王城大桥由北向南拟从开元大道口左转向东的车辆，可从王城大道快速路～转古城快速路～(金城寨街出口)古城地面道路或王城大道地面道路～古城路地面道路绕行；

　　由西苑桥方向经古城快速路右转上王城大道至开元大道左转的车辆，可从古城快速路(直行)～(金城寨街出口)古城地面道路绕行。(记者 谢娜娜 郭瑛 通讯员 谢育健)
[ 责任编辑：马佳佳]
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