王城大道供热主管网出现漏水 附近部分小区供热将受影响

昨日9时，洛阳热力有限公司(简称市热力公司)服务热线接到市民来电称，王城大道与汉宫路交叉口附近路面有蒸汽冒出，经查验，受附近项目施工影响，此处热力管网发生漏水。市热力公司随即启动应急预案，热力工人入场抢修。

抢修现场

昨日9时，洛阳热力有限公司(简称市热力公司)服务热线接到市民来电称，王城大道与汉宫路交叉口附近路面有蒸汽冒出，经查验，受附近项目施工影响，此处热力管网发生漏水。市热力公司随即启动应急预案，热力工人入场抢修。

昨日20时20分，记者在现场看到，事发路段已被隔离围挡。市热力公司相关负责人说，为保证抢修工作的安全进行，他们已关闭附近热力管网的区间阀门，通知沿线小区业主做好检修准备。

“修复工作是从下午两点开始的。”该负责人介绍，在用机械进行过路面初步开挖过后，转为人工开挖，开挖时需要先剥离热力管网上的保温层，然后进行沟内排水，排水完毕后才能进行破损位置焊接。

受此次影响，纱厂西路以北的王城大道沿线及道北三路、道北五路沿线附近部分小区供热将受影响。截至记者发稿时，抢修仍在进行。“我们将尽快完成抢修，争取不耽误管网附近居民用热。”该负责人说。（洛阳晚报记者 王若馨/文 张光辉/图）