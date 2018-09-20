王城大道与牡丹大道交叉口 预计本周恢复东西向通行

古城快速路通车以来，不少市民享受到了快速路通行的畅快，对王城大道快速路也更加期待。王城大道快速路现在进展如何？昨日，记者在王城大道快速路三标段建设现场看到，这里正在加紧施工。预计本周内，王城大道与牡丹大道交叉口东西向将放行，比原计划提前约半个月。

古城快速路通车以来，不少市民享受到了快速路通行的畅快，对王城大道快速路也更加期待。王城大道快速路现在进展如何？昨日，记者在王城大道快速路三标段建设现场看到，这里正在加紧施工。预计本周内，王城大道与牡丹大道交叉口东西向将放行，比原计划提前约半个月。

设计“唯快”：下穿开元大道、牡丹大道，上跨关林路、伊洛路

从6月24日开始，王城大道快速路洛南段陆续封闭施工，它将建成什么样引来不少市民关注。

按照建设计划，王城大道快速路洛南段属于王城大道快速路建设工程第三标段，北起隋唐园立交南侧，往南下穿开元大道、牡丹大道后出地面，随后上跨关林路，在伊洛路交叉口设置全互通立交，南终点与李屯特大桥衔接，东终点直达洛阳龙门站综合交通枢纽。

简单来说，即王城大道快速路太康路至牡丹大道段由地下隧道和地面快速路结合，隧道全长约1033米，还涵盖地下综合管廊和相关配套设施；牡丹大道至伊洛路段为地上高架桥，包含王城大道快速路与伊洛路立交主线桥、伊洛路桥和11条各匝道桥，桥梁全长约6790米。

这样的设计，目的就是为了“快”。市住建委相关负责人介绍，王城大道快速路从太康路口到伊洛路口距离不算长，却涵盖了隧道、高架和地面快速路三种形式，施工结构相对复杂，但是建成后，将大大提升行车速度，给市民带来更畅快的出行体验。

施工“抢快”：科学调度人员和设备，工期能短一天是一天

昨日一早，在王城大道快速路与牡丹大道交叉口，记者看到，工地上，数百名建设者忙忙碌碌，他们有的在浇筑混凝土，有的在进行填埋作业。在仅有五六摄氏度的户外，不少人脸上却挂着密密的汗珠。

抢抓工期，冬日作业，王城大道快速路参建单位并非只凭一腔热血在干活，他们打的是一场有准备的仗。“所有车辆和人员都按正常状态的双倍安排，人歇机器不停，力争早日完工。”王城大道快速路三标段工程部部长曲春生说，目前，该标段有1000余名工人、200余台渣土运输车、100多台各类机械，轮流作业。

施工现场相关负责人陈富聚说，为了抢进度，他们多作业面同时施工，科学调度人员和设备，“宁叫人和设备等作业面，不叫作业面等人，工期能短一天是一天”。

目前，牡丹大道口下方的隧道箱涵已主体完工，路面开始摊铺沥青，本周内，该路口预计可恢复东西向通行，而按照原计划，这段隧道箱涵的完工时限为本月底。

保障“促快”：全力保通，尽量减小对周边影响

走在新区，无论是下高速路口，还是走在重要干道上，都可以看到内容相似的交通指示牌，上面写着“×××路与王城大道口正封闭施工，请提前绕行”。

“我们集中制作了200余块这样的指示牌，实现了重要路段、路口全覆盖，有效引导车辆提前绕行。”曲春生介绍，借鉴古城快速路建设时的保通经验，他们联合交警部门在大范围内进行引导，方便过往车辆掌握通行情况。

早在工程动工前，在施工路段附近和保通道路上，项目施工方就和交警部门多方调研，在最大限度保障出行的前提下制订了绕行方案，提前施画交通标线2.2万平方米，为车辆提供指引。

“修路先保通，既方便市民，也为工程顺利实施提供了保障。”曲春生说，王城大道快速路洛南段施工空间小、造型复杂，在施工过程中，他们尽最大可能减少圈占路面，得到了周边居民、单位的大力配合，从而促进了工程的快速进展。

天气越来越冷，王城大道快速路洛南段则将迎来建设高峰。“截至目前，隧道部分已经完成整体工程量的35%，桥梁桩基完成了70%。”曲春生说，虽然建设任务依然十分艰巨，但他们已经做好了准备，确保道路尽快通行，惠及广大市民。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 李建峰）