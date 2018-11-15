记者昨日从市交警支队获悉，王城大道快速路下穿开元大道工程将于16日围挡施工，届时王城大道与开元大道交叉口东西方向断行，王城大道与牡丹大道交叉口东西方向恢复通行，相关路段通行方式发生变化。
记者昨日从市交警支队获悉，王城大道快速路下穿开元大道工程将于16日围挡施工，届时王城大道与开元大道交叉口东西方向断行，王城大道与牡丹大道交叉口东西方向恢复通行，相关路段通行方式发生变化。
围挡时间
本月16日22时至明年1月25日(本月16日至19日为围挡试验期)
围挡范围
开元大道与望春门街交叉口(不含)至王城大道西侧保通路(不含)（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605