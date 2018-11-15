记者昨日从市交警支队获悉，王城大道快速路下穿开元大道工程将于16日围挡施工，届时王城大道与开元大道交叉口东西方向断行，王城大道与牡丹大道交叉口东西方向恢复通行，相关路段通行方式发生变化。 记者昨日从市交警支队获悉，王城大道快速路下穿开元大道工程将于16日围挡施工，届时王城大道与开元大道交叉口东西方向断行，王城大道与牡丹大道交叉口东西方向恢复通行，相关路段通行方式发生变化。 围挡时间 本月16日22时至明年1月25日(本月16日至19日为围挡试验期) 围挡范围 开元大道与望春门街交叉口(不含)至王城大道西侧保通路(不含)（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）