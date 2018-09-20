李灿学：摇着轮椅做公益（最美洛阳人）

近日，在伊川县城关镇一处车水马龙的十字路口，一名坐在轮椅上的中年男子头戴小红帽，身穿反光背心，忙着在斑马线一侧维持交通秩序。

近日，在伊川县城关镇一处车水马龙的十字路口，一名坐在轮椅上的中年男子头戴小红帽，身穿反光背心，忙着在斑马线一侧维持交通秩序。

中年男子叫李灿学，46岁，伊川志愿者协会秘书长。自2012年以来，他参加公益活动达3378小时，累计筹集善款超过160万元，前不久荣登2018年度“河南好人榜”。

李灿学是伊川县彭婆镇李寨村村民。20多年前，他在家里砌墙时不慎摔伤，导致下肢瘫痪，从身强体壮的小伙子变成了离不开轮椅的残疾人。突如其来的巨大打击，彻底打乱了他的生活，他把自己关在房间里，一关就是8年。后来，村里道路硬化了，慢慢的，李灿学摇着轮椅出门的次数也多了，重新有了生活的希望。

2011年夏天，李灿学到县城夜市卖手工制品，返程突降暴雨，行动不便的他不便避雨只好冒雨前行。暴雨中，他的电动三轮车撞到砖头，轮椅从车上掉了下来。正在他无助之时，一个小伙子跑了过来，帮他把轮椅装上车，又把手中的伞递给了他，然后冒雨离开了。

“那一瞬间我感到一股暖流涌上心头，非常感动，对我触动很大。”李灿学说，从那以后，他骑车看到路上有老人扛重物都会顺道载一段，遇到流浪乞讨的人也会赠送些零钱，还加入了志愿服务团队做一些力所能及的事。

2013年，李灿学加入伊川志愿者协会后，开始策划组织志愿者服务活动。当年牡丹文化节期间，李灿学通过与省内多地志愿者协会联动，组织残疾朋友来洛看牡丹。他联系牡丹园配合活动，开辟绿色通道；摇着轮椅提前到牡丹园踩点，了解无障碍设施情况；联系本地志愿者一对一服务……活动当天，看着120多名残疾朋友的笑容，李灿学很有成就感，他说：“能够鼓励身体不便的人走出家门，自己付出再多辛苦都值了！”

第一次组织活动得到众多志愿服务团队的帮助，让他对公益之路很有信心。此后每年牡丹文化节，他都会组织全国残疾朋友来洛旅游，各大牡丹园、白马寺、龙门石窟等景区都留下了他摇着轮椅忙碌的身影。

有一年春节前夕，志愿者为李灿学捐赠了1300元钱。恰好他得知邻村一名残疾人15年没出过家门，轮椅都生了锈。他不仅给对方改造了电动轮椅，还用这1300元钱买个二手笔记本电脑送了过去，鼓励对方走出阴霾。如今，这名残疾人在网上做兼职，帮别人修电脑、贴手机膜，日子过得有声有色。

李灿学靠着低保和做手工制品为生，自己的经济状况本就困难，却先后为贫困学生、贫困残疾人、贫困患者捐款9400元钱。“我虽然困难，但还有更多需要帮助的人，我希望尽自己的绵薄之力拉别人一把。”李灿学朴实的话语中透着真诚。

在伊川志愿者协会副会长田玉良眼中，李灿学不怕苦、不怕累，“他是一名受大家尊敬和爱戴的志愿者”。

“关爱他人是一种快乐，助人为乐是一种美德。公益路上有责任、有感动、有收获，我会继续帮助需要的人，让人间充满关爱！”李灿学对自己的公益之路充满信心。（洛阳日报记者 李冰 实习生 吴艺闻 通讯员 李明）