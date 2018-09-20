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赞！洛阳这俩地方入选省首批家风家教示范基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-23 21:26

　　洛阳又迎来好消息！

　　今日，洛报融媒记者从市妇联获悉，省文明办、省妇联联合命名了河南省首批家风家教示范基地，其中，我市有两个。

　　这两个基地分别为涧西区武汉路街道办事处武汉路社区和偃师市岳滩镇岳滩村“和之韵”家风馆。

　　他们为啥能入选？且来看——

　　涧西区武汉路街道办事处武汉路社区位于汉口路与汉阳路交叉口西侧，其以“最美家庭”评选、“家风小课堂”“家风故事汇”“文明家庭小天使”“幸福家庭坊”等活动为载体，积极开展家教讲座、亲子阅读、手工体验、文明礼仪等各类活动。同时，该社区内建设了65平方米的家风家训馆，全馆通过文字、图片、多媒体等方式，多样化展示优秀的家风家教，以及社区党员和身边好人的家风故事，引导社区居民传承家庭美德、树立良好家风、促进社区和谐。

　　偃师市岳滩镇岳滩村“和之韵”家风馆位于该村内，其以优秀传统文化为根基，以习近平总书记关于家庭文明建设的重要讲话为统领，将馆内展示分为文化脉动、向善力量和幸福基石三个板块，通过名人家训、优秀典型、模范事迹等内容，诠释立人、立家、立德之道，在全村广大群众中倡树良好家风，以好的家风带村风促民风，让家风更好、村风更正、民风更淳。

　　如果您对它们感兴趣，不妨去看看！ (洛报融媒记者 智慧 通讯员 杨珂)
[ 责任编辑：马佳佳]
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