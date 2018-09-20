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邮储银行新安县支行：普惠金融杯 抱得奖杯回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网综合 2018-11-21 11:05

　　为促使银行从业人员学习金融知识、增强业务本领、提升服务水平，11月13日上午，邮储银行新安县支行积极参加由新安县总工会举办的2018年新安县银行业“普惠金融杯”人民币业务技能大赛，经过激烈比拼角逐，邮储银行新安县支行从众多银行业金融机构组成的队伍中脱颖而出，喜获三等奖佳绩。

　　11月13日早上8时30分，“普惠金融杯”大赛在人行正式拉开帷幕。本次比赛共分为业务知识考试、点钞、数字录入三个环节，各参赛队从比赛伊始便显示出强大的实力，你追我赶，频频亮剑，比赛现场竞争激烈。邮储银行新安县支行4名参赛选手凭借敏捷的思维、丰富的金融知识，稳扎稳打，最终在本次大赛中荣获三等奖。

　　本次“普惠金融杯”技能大赛既考理论又考实务，既检验了现金收付业务的规范性，又测评了现金收付服务的满意度。通过参与本次“普惠金融杯”人民币业务技能大赛，进一步激发了员工加强人民币相关业务知识学习的热情，提升了邮储银行新安县支行为民服务的业务水平，塑造了邮储银行整体良好的社会形象，提高了新安县银行业现金收付服务水平，加快了辖区金融机构投身普惠金融建设的步伐。

　　邮储银行新安县支行自成立以来，立足乡镇，服务农民，坚持普惠金融理念，自觉承担“普之城乡，惠之于民”的社会责任，践行着中国邮政储蓄银行服务“三农”、服务中小企业、服务社区的特色发展之路，始终致力于引导并加强对乡镇金融消费者风险意识和责任意识的普及与教育。本次“普惠金融杯”技能大赛既是对邮储银行新安县支行践行普惠金融理念的一次有效检验，更将促进其进一步履行社会责任，做一名普惠金融的践行者与先行者。
[ 责任编辑：张惟一]
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