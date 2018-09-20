摄影公益讲座受市民青睐

怎样用手机拍出心仪照片？手机摄影如何使用闪光灯？20日上午，我市创建全国文明城市“书香洛阳”摄影公益讲座在洛阳城市会客厅举行，深受广大摄影爱好者青睐。 怎样用手机拍出心仪照片？手机摄影如何使用闪光灯？20日上午，我市创建全国文明城市“书香洛阳”摄影公益讲座在洛阳城市会客厅举行，深受广大摄影爱好者青睐。 该讲座由市委宣传部、市文明办、市委市直工委主办，市文联、洛阳旅发集团、市摄影家协会承办，由洛阳日报摄影部主任、中国摄影家协会会员曾宪平主讲。曾宪平围绕手机摄影的优势、技巧、注意事项及手机摄影相关软件的使用等内容，为大家分享了他积累多年的实战经验，讲解了手机摄影的构图、用光和色彩方法，既通俗易懂，又深入浅出，赢得了阵阵掌声。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 王大伟）