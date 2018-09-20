1999年，洛浦公园开园（纪念改革开放40年）

1999年，中华人民共和国迎来50周年华诞，澳门回归祖国，洛阳各行各业发展欣欣向荣。 1999年，中华人民共和国迎来50周年华诞，澳门回归祖国，洛阳各行各业发展欣欣向荣。 “东方红”被认定为中国驰名商标 1999年1月5日，中国一拖集团“东方红”商标被认定为中国驰名商标，也标志着中国农机行业和河南省实现了中国驰名商标零的突破。 1月28日，洛阳铜加工厂改制为洛阳铜加工集团有限责任公司。 3月13日，洛玻采用浮法技术生产出19毫米积厚浮法玻璃，填补了中国玻璃品种的一项空白。 8月17日，洛耐集团公司生产的RH浸渍管供货奥地利，标志着中国RH炉用耐火材料质量达到国际先进水平。 10月19日，洛轴集团成功装配国内最大的密封结构特大型轧机轴承。此外，洛轴集团为当年11月21日中国载人航天飞船首次飞行做出重要贡献，总装备部驻洛某部大地测景队为飞船的着陆区位实施准确测量。 12月1日，洛阳北玻公司生产的640平方米钢化白玻运往北京，镶嵌在“中华世纪坛”上。 小浪底水利枢纽下闸蓄水 1999年6月8日，《洛阳市龙门石窟保护管理条例》公布实施。龙门石窟作为中华民族优秀的历史文化遗产，当时已被国家文物局列入《世界遗产预备清单》，提交联合国教科文组织世界遗产中心。河南省和洛阳市决定申报龙门石窟为世界文化遗产，而按照相关要求，出台专项的法律、法规是申报的必要条件。 10月25日10时，小浪底水利枢纽下闸蓄水。11月9日，新安提黄工程引黄干渠一号隧洞贯通。 7月20日，洛阳市重大科技攻关项目——洛阳牡丹花期控制技术及产业化开发项目通过专家论证。 12月10日，涧西区滨河路建设工程开工。12月21日，市北出入口工程建成通车。 洛浦公园开园 1999年，市民休闲又多了好去处：9月30日，洛浦公园开园；9月，我市首家山地公园——栾川县龙泉公园开园；12月1日，新安县青要山被确定为省级自然保护区。 6月18日，中国联通洛阳分公司正式开业，我市电信业务独家经营的局面从此结束。 7月，历时一年多的小浪底汉函谷关仓库建筑遗址考古发掘告竣。该遗址为汉代建筑遗址，规模宏大，南起新安函谷关城，北抵黄河南岸。本次发掘结果引起国内考古界广泛关注，被列为“1999年中国十大考古新发现”之一。 1999年9月9日，因为日期中包含5个“9”，而被众多新人定为结婚日期，大家认为，这寓意着“天长地久”。（洛阳晚报记者 智慧）