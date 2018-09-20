洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

1999年，洛浦公园开园（纪念改革开放40年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-21 08:57

　　1999年，中华人民共和国迎来50周年华诞，澳门回归祖国，洛阳各行各业发展欣欣向荣。

　　“东方红”被认定为中国驰名商标

　　1999年1月5日，中国一拖集团“东方红”商标被认定为中国驰名商标，也标志着中国农机行业和河南省实现了中国驰名商标零的突破。

　　1月28日，洛阳铜加工厂改制为洛阳铜加工集团有限责任公司。

　　3月13日，洛玻采用浮法技术生产出19毫米积厚浮法玻璃，填补了中国玻璃品种的一项空白。

　　8月17日，洛耐集团公司生产的RH浸渍管供货奥地利，标志着中国RH炉用耐火材料质量达到国际先进水平。

　　10月19日，洛轴集团成功装配国内最大的密封结构特大型轧机轴承。此外，洛轴集团为当年11月21日中国载人航天飞船首次飞行做出重要贡献，总装备部驻洛某部大地测景队为飞船的着陆区位实施准确测量。

　　12月1日，洛阳北玻公司生产的640平方米钢化白玻运往北京，镶嵌在“中华世纪坛”上。

　　小浪底水利枢纽下闸蓄水

　　1999年6月8日，《洛阳市龙门石窟保护管理条例》公布实施。龙门石窟作为中华民族优秀的历史文化遗产，当时已被国家文物局列入《世界遗产预备清单》，提交联合国教科文组织世界遗产中心。河南省和洛阳市决定申报龙门石窟为世界文化遗产，而按照相关要求，出台专项的法律、法规是申报的必要条件。

　　10月25日10时，小浪底水利枢纽下闸蓄水。11月9日，新安提黄工程引黄干渠一号隧洞贯通。

　　7月20日，洛阳市重大科技攻关项目——洛阳牡丹花期控制技术及产业化开发项目通过专家论证。

　　12月10日，涧西区滨河路建设工程开工。12月21日，市北出入口工程建成通车。

　　洛浦公园开园

　　1999年，市民休闲又多了好去处：9月30日，洛浦公园开园；9月，我市首家山地公园——栾川县龙泉公园开园；12月1日，新安县青要山被确定为省级自然保护区。

　　6月18日，中国联通洛阳分公司正式开业，我市电信业务独家经营的局面从此结束。

　　7月，历时一年多的小浪底汉函谷关仓库建筑遗址考古发掘告竣。该遗址为汉代建筑遗址，规模宏大，南起新安函谷关城，北抵黄河南岸。本次发掘结果引起国内考古界广泛关注，被列为“1999年中国十大考古新发现”之一。

　　1999年9月9日，因为日期中包含5个“9”，而被众多新人定为结婚日期，大家认为，这寓意着“天长地久”。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝吃了辅食，是否需要清洁口腔？
  • ·自查！能做这10个动作说明身体真心好
  • ·防止宝宝得“暖气病”，专家教你这么做
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今年洛阳城市区已完成13家农贸市场改造
  • 洛阳市栾川县公安局冷水镇派出所所长...
  • 初冬伊河 美景醉人
  • 洛阳开展扬尘污染治理“冬防行动” 将...
  • 洛阳宜人路改造提升工程保通新理念获赞
  • 园林道路换新颜
  • 倒盏村：沟域经济让“荒山沟”变成“...
  • 洛阳造智能充电产品抢占国内市场
  • 洛阳“土疙瘩” 农交会上获金奖
  • 走出具有洛阳特色的国企改革之路
    		•
    百姓呼声
    郑州交的公积金在洛阳面签购房需要啥材料
    职工医保与城镇居民医保如何衔接？
    精彩图片
    李俊贤先进事迹报告会...
    保供热，那些忙碌的身影
    私设地桩地锁，整治！
    1998年，洛三高速公路...
    精彩热帖

    朝阳下的银杏林

    大阳古镇

    火红的隋唐初冬

    柿子
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605