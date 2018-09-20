洛阳开展扬尘污染治理“冬防行动” 将持续至12月31日

记者20日从市扬尘污染防控指挥部办公室获悉，我市自本月15日开展的扬尘污染治理“冬防行动”，将持续至12月31日。

记者20日从市扬尘污染防控指挥部办公室获悉，我市自本月15日开展的扬尘污染治理“冬防行动”，将持续至12月31日。

根据“冬防行动”要求，未依法取得施工许可手续的建设项目一律停止施工，擅自施工的项目将被实施顶格经济处罚，处罚达到两次的项目一律列入黑名单。

所有房屋建筑工程根据相关要求，全面落实工地开复工验收、扬尘在线监控、“三员”管理，以及扬尘防治预算管理四项机制。所有建筑工地在工程建设中，均需在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源和减少对环境的负面影响，实现节能、节地、节水、节材和环保。对于扬尘污染问题严重的项目，一经查实，实行“一票停工”，停工期限至明年3月15日采暖期结束。

我市对大体量、大面积的拆迁工地，一律实行雨天集中拆迁；地铁施工、交通道路、市政工程、水利工程等线性施工工地要制订科学合理方案，提出线性施工时序，采取分条分段作业、流水作业等措施，最大限度减少扬尘污染。

此外，在各绿化提升项目中，渣土车辆驶离施工场地时要进行冲洗，确保不带泥上路。每个项目施工场要配备扬尘治理专员，项目所在辖区办事处要派遣网格员驻场监管，场地平整、渣土清运等涉土作业要采取湿法作业。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 曹淼亮）