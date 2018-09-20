洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“公益陪聊”是社会对老人的“精神赡养”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-16 09:26

　　无论何种形式的“陪聊”，让老人获得喜悦感和幸福感，让老人生活得更有质量，从某种意义上说，都体现着城市的满意度、幸福度。

　　“有人花钱陪吃喝，有人花钱点歌，有人花钱按摩，今儿我雇个好活儿，有人花钱雇我陪唠嗑。”这是小品《钟点工》中的台词。在小品中，赵本山扮演一位独居老人，他的儿子花40元雇钟点工陪他聊天。如今，小品中的故事走进现实生活。

　　在晚报发起的社区关爱独居老人系列活动中，涧西区重庆路二社区的“天天敲门团”让人眼前一亮，“天天敲门团”不仅每天上门为独居老人送菜，还负责陪聊、帮老人交友。

　　“人怕孤，树怕枯”，人老了最怕的是寂寞。出门一个人，回家一盏灯，这样的孤独吞噬着老人的健康，也导致有些老人做出匪夷所思的事。长春市80岁老人李女士独居，由于找不到人说话，她每天的生活都是“静悄悄”的。为排遣可怕的孤独，她连攒带借花费数万元买收藏品，后又因经济拮据要求退款。面对不解，老人给出的答案令人惊讶、心酸：“我就是想和销售员说说话啊！”我市一市民也曾发微博为奶奶公开征集“聊伴”，希望有位身体健康的老太太能陪其奶奶聊天。

　　曾经的新鲜事儿花开社区，老人的情感需求得到正面回应，“公益陪聊”带给老人的是实实在在的关爱和慰藉。让更多老人享有这项“福利”，需要我们进行更多尝试，需要更多“陪聊”形式出现。广州推出的政府购买“陪聊”服务规定，有儿女但不在一起生活的80岁(含)以上老人可享受政府购买服务，即政府安排钟点工每月上门为老人提供15个小时的清扫、购物、聊天等居家养老服务。

　　“陪聊”是对老人的心灵“按摩”，是关爱老人的心灵“良药”。这剂心灵“良药”应多出现在家庭，期待每个儿女都能将它送给父母，这样的“陪聊”，是天伦之乐；这剂心灵“良药”应多出现在社会不同人群，希望每个市民都能在生活中多问候老人一声，这样的“陪聊”，是社会对老人的“精神赡养”。

　　无论何种形式的“陪聊”，让老人获得喜悦感和幸福感，让老人生活得更有质量，从某种意义上说，都体现着城市的满意度、幸福度。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·给宝宝化验小便，您知道怎么看化验单吗？
  • ·怕子宫受牵连，宫颈癌患者想将其一并切除
  • ·天冷了，赶紧给爸妈买一身保暖内衣？
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市辖区常住人口219.16万 超1/3城...
  • 明起，洛阳这三条公交线路临时调整
  • “洛阳发现西汉大墓”后续报道：有没...
  • 洛阳：提速交通建设 助力城市发展
  • 洛阳暖冬
  • 洛阳将培育10个重点文化产业园区和10...
  • 洛阳供热首日 记者一线探冷暖
  • 洛阳市纪委通报四起典型案例
  • 国内首台纯电动无人驾驶拖拉机加紧测试
  • 陶瓷釉画《诸光开物》为进博会添彩 咱...
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    栾川县秋扒乡：香菇大...
    今冬明春，洛阳16.4万...
    王城大道与南昌路全线2...
    中国第四批赴南苏丹（...
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605