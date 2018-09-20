“公益陪聊”是社会对老人的“精神赡养”

无论何种形式的“陪聊”，让老人获得喜悦感和幸福感，让老人生活得更有质量，从某种意义上说，都体现着城市的满意度、幸福度。

无论何种形式的“陪聊”，让老人获得喜悦感和幸福感，让老人生活得更有质量，从某种意义上说，都体现着城市的满意度、幸福度。

“有人花钱陪吃喝，有人花钱点歌，有人花钱按摩，今儿我雇个好活儿，有人花钱雇我陪唠嗑。”这是小品《钟点工》中的台词。在小品中，赵本山扮演一位独居老人，他的儿子花40元雇钟点工陪他聊天。如今，小品中的故事走进现实生活。

在晚报发起的社区关爱独居老人系列活动中，涧西区重庆路二社区的“天天敲门团”让人眼前一亮，“天天敲门团”不仅每天上门为独居老人送菜，还负责陪聊、帮老人交友。

“人怕孤，树怕枯”，人老了最怕的是寂寞。出门一个人，回家一盏灯，这样的孤独吞噬着老人的健康，也导致有些老人做出匪夷所思的事。长春市80岁老人李女士独居，由于找不到人说话，她每天的生活都是“静悄悄”的。为排遣可怕的孤独，她连攒带借花费数万元买收藏品，后又因经济拮据要求退款。面对不解，老人给出的答案令人惊讶、心酸：“我就是想和销售员说说话啊！”我市一市民也曾发微博为奶奶公开征集“聊伴”，希望有位身体健康的老太太能陪其奶奶聊天。

曾经的新鲜事儿花开社区，老人的情感需求得到正面回应，“公益陪聊”带给老人的是实实在在的关爱和慰藉。让更多老人享有这项“福利”，需要我们进行更多尝试，需要更多“陪聊”形式出现。广州推出的政府购买“陪聊”服务规定，有儿女但不在一起生活的80岁(含)以上老人可享受政府购买服务，即政府安排钟点工每月上门为老人提供15个小时的清扫、购物、聊天等居家养老服务。

“陪聊”是对老人的心灵“按摩”，是关爱老人的心灵“良药”。这剂心灵“良药”应多出现在家庭，期待每个儿女都能将它送给父母，这样的“陪聊”，是天伦之乐；这剂心灵“良药”应多出现在社会不同人群，希望每个市民都能在生活中多问候老人一声，这样的“陪聊”，是社会对老人的“精神赡养”。

无论何种形式的“陪聊”，让老人获得喜悦感和幸福感，让老人生活得更有质量，从某种意义上说，都体现着城市的满意度、幸福度。（新闻观察员 洛谭）