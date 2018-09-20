洛阳市辖区常住人口219.16万 超1/3城镇居民家庭拥有私家车

昨日，市统计局发布《2017年洛阳市城市发展报告》，洛阳近些年在城市区面积、人口规模、市民生活水平、城市绿化等方面都发生了哪些变化？咱们一起来看看。

昨日，市统计局发布《2017年洛阳市城市发展报告》，洛阳近些年在城市区面积、人口规模、市民生活水平、城市绿化等方面都发生了哪些变化？咱们一起来看看。

219.16万

市辖区常住人口增多 城市化水平不断提高

市统计局工作人员介绍，城市在经济社会发展中发挥着重要作用，是衡量一个地区整体竞争力的重要标志，城市发展报告包含市辖区面积、人口等各个方面的数据。

2017年

洛阳市市辖区(指全部城市区，下同)建成区面积为218.18平方公里，比2000年增加113.65平方公里，增长1.09倍，年均递增4.4%

2017年年末

●市辖区常住人口为219.16万，比2000年增加76.96万，增长54.1%，年均递增2.6%

●市辖区常住人口占全市常住人口的比重由2000年的22.8%，提高到32.1%，提高了9.3个百分点，年均增加0.55个百分点，城市化水平不断提高

●市辖区总户数为65.6万户，比2000年增加22.39万户，增长51.8%，年均递增2.5%，占全市居民总户数的比重为30.3%，提高了3.7个百分点，年均增加0.22个百分点

超45万人

市辖区城镇私营和个体从业人员快速增加

2017年

●市辖区实现地区生产总值1655.58亿元，按现行价格计算，比2000年增长7.32倍，占全市GDP的比重为38.6%

●同时，产业结构得到进一步优化。第三产业的快速发展，加快了城市产业结构调整，促进了民营经济发展，城市吸纳劳动力就业能力进一步增强，市辖区城镇私营和个体从业人员快速增加，2017年超过了45万人

2654万平方米

城市道路面积较2000年增长6倍多

2017年

●市辖区市政基础设施建设投资额完成37.87亿元，年末实有城市道路面积达到2654万平方米，比2000年增加2306万平方米，增长6.63倍，年均递增12.7%

●市辖区年末排水管道长度1847公里，比2000年增加1558公里，增长5.39倍，年均递增11.5%

●市辖区年末实有公共汽(电)车运营车辆达到2303辆，比2000年增加1823辆，增长3.8倍，年均递增9.7%

●全年公共汽(电)车客运总量为2.44亿人次，比2000年增加了1.49亿人次，城市交通服务能力大幅增强

165.2万册

市辖区公共图书馆图书总藏量与日俱增

2017年年末

●市辖区拥有医疗卫生机构847个，比2000年增加740个；床位数2.41万张，比2000年增加1.37万张，增长1.32倍

●市辖区卫生技术人员为2.48万人，比2000年增加1.33万人，增长1.16倍，执业(助理)医师0.92万人，注册护士达到1.18万人

2017年

●市辖区体育场(馆)达到10个

●市辖区公共图书馆图书总藏量165.2万册，比2000年增加110.7万册，增长了2.03倍

城市书房、全民健身工程和社区文化设施的广泛普及，使市民的文化娱乐生活更加丰富多彩，读书娱乐、文化健身、休闲旅游已成为人们生活的重要内容

23551元

城镇居民人均消费支出 17年间年均递增10.6%

2017年

城镇居民人均消费支出为23551元，比2000年增加19312元，增长4.56倍，年均递增10.6%

●城镇居民的八大类生活消费均呈现增长态势，其中交通通信和生活用品服务支出增速最快，具体为:

交通通信人均支出为3434元，比2000年增加3177元，增长了12.4倍，年均递增幅度达到16.5%

生活用品及服务人均支出为2650元，比2000年增加2343元，增长7.63倍，年均递增13.5%

●发展型和享受型消费需求快速增加：

超过1/3的城镇居民家庭拥有私家车，城镇居民的家用汽车百户拥有量达到34辆

移动电话百户拥有量为257部，比2000年增加247部，增长24.7倍

1532公顷

公园面积比2000年增加1385公顷

2017年

●市辖区环境基础设施建设投资完成8.02亿元，城市污水处理率达到98.8%，生活垃圾无害化处理率达到100%

●城市建成区绿化覆盖面积为8981公顷，建城区绿化覆盖率达到41.5%

●城市建成区绿地面积8014公顷，比2000年增加5510公顷，增长2.2倍

●公园面积1532公顷，比2000年增加1385公顷，增长9.42倍，年均递增14.8%（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 褚春阳）