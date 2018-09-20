洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市辖区常住人口219.16万 超1/3城镇居民家庭拥有私家车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-16 08:20

　　昨日，市统计局发布《2017年洛阳市城市发展报告》，洛阳近些年在城市区面积、人口规模、市民生活水平、城市绿化等方面都发生了哪些变化？咱们一起来看看。

　　219.16万

　　市辖区常住人口增多 城市化水平不断提高

　　市统计局工作人员介绍，城市在经济社会发展中发挥着重要作用，是衡量一个地区整体竞争力的重要标志，城市发展报告包含市辖区面积、人口等各个方面的数据。

　　2017年

　　洛阳市市辖区(指全部城市区，下同)建成区面积为218.18平方公里，比2000年增加113.65平方公里，增长1.09倍，年均递增4.4%

　　2017年年末

　　●市辖区常住人口为219.16万，比2000年增加76.96万，增长54.1%，年均递增2.6%

　　●市辖区常住人口占全市常住人口的比重由2000年的22.8%，提高到32.1%，提高了9.3个百分点，年均增加0.55个百分点，城市化水平不断提高

　　●市辖区总户数为65.6万户，比2000年增加22.39万户，增长51.8%，年均递增2.5%，占全市居民总户数的比重为30.3%，提高了3.7个百分点，年均增加0.22个百分点

　　超45万人

　　市辖区城镇私营和个体从业人员快速增加

　　2017年

　　●市辖区实现地区生产总值1655.58亿元，按现行价格计算，比2000年增长7.32倍，占全市GDP的比重为38.6%

　　●同时，产业结构得到进一步优化。第三产业的快速发展，加快了城市产业结构调整，促进了民营经济发展，城市吸纳劳动力就业能力进一步增强，市辖区城镇私营和个体从业人员快速增加，2017年超过了45万人

　　2654万平方米

　　城市道路面积较2000年增长6倍多

　　2017年

　　●市辖区市政基础设施建设投资额完成37.87亿元，年末实有城市道路面积达到2654万平方米，比2000年增加2306万平方米，增长6.63倍，年均递增12.7%

　　●市辖区年末排水管道长度1847公里，比2000年增加1558公里，增长5.39倍，年均递增11.5%

　　●市辖区年末实有公共汽(电)车运营车辆达到2303辆，比2000年增加1823辆，增长3.8倍，年均递增9.7%

　　●全年公共汽(电)车客运总量为2.44亿人次，比2000年增加了1.49亿人次，城市交通服务能力大幅增强

　　165.2万册

　　市辖区公共图书馆图书总藏量与日俱增

　　2017年年末

　　●市辖区拥有医疗卫生机构847个，比2000年增加740个；床位数2.41万张，比2000年增加1.37万张，增长1.32倍

　　●市辖区卫生技术人员为2.48万人，比2000年增加1.33万人，增长1.16倍，执业(助理)医师0.92万人，注册护士达到1.18万人

　　2017年

　　●市辖区体育场(馆)达到10个

　　●市辖区公共图书馆图书总藏量165.2万册，比2000年增加110.7万册，增长了2.03倍

　　城市书房、全民健身工程和社区文化设施的广泛普及，使市民的文化娱乐生活更加丰富多彩，读书娱乐、文化健身、休闲旅游已成为人们生活的重要内容

　　23551元

　　城镇居民人均消费支出 17年间年均递增10.6%

　　2017年

　　城镇居民人均消费支出为23551元，比2000年增加19312元，增长4.56倍，年均递增10.6%

　　●城镇居民的八大类生活消费均呈现增长态势，其中交通通信和生活用品服务支出增速最快，具体为:

　　交通通信人均支出为3434元，比2000年增加3177元，增长了12.4倍，年均递增幅度达到16.5%

　　生活用品及服务人均支出为2650元，比2000年增加2343元，增长7.63倍，年均递增13.5%

　　●发展型和享受型消费需求快速增加：

　　超过1/3的城镇居民家庭拥有私家车，城镇居民的家用汽车百户拥有量达到34辆

　　移动电话百户拥有量为257部，比2000年增加247部，增长24.7倍

　　1532公顷

　　公园面积比2000年增加1385公顷

　　2017年

　　●市辖区环境基础设施建设投资完成8.02亿元，城市污水处理率达到98.8%，生活垃圾无害化处理率达到100%

　　●城市建成区绿化覆盖面积为8981公顷，建城区绿化覆盖率达到41.5%

　　●城市建成区绿地面积8014公顷，比2000年增加5510公顷，增长2.2倍

　　●公园面积1532公顷，比2000年增加1385公顷，增长9.42倍，年均递增14.8%（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 褚春阳）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·给宝宝化验小便，您知道怎么看化验单吗？
  • ·怕子宫受牵连，宫颈癌患者想将其一并切除
  • ·天冷了，赶紧给爸妈买一身保暖内衣？
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 省商务厅出台意见支持洛阳中原城市群...
  • 洛阳首条城市综合管廊热力管线建成投用
  • 明日22时起，王城大道与开元大道交叉...
  • 洛阳西汉大墓主墓室将搬家
  • 王城大道与南昌路全线20套“鹰眼”监...
  • 洛阳县（市）区机构改革座谈会召开
  • 险！吊车挂钩砸到电动三轮车 车上还有...
  • 洛阳市领导与干部群众共同参加冬季植...
  • 洛阳6个项目施工单位被约谈
  • 今冬明春，洛阳16.4万亩土地将披绿衣
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    栾川县秋扒乡：香菇大...
    今冬明春，洛阳16.4万...
    中国第四批赴南苏丹（...
    王城大道与南昌路全线2...
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605