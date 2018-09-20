洛阳人杰地灵，资源丰富，因地处古洛水之阳而得名，中国古代伏義、女娲、皇帝、唐尧、禹舜、夏禹等神话，多传于此。是国务院首批公布的历史文化名城。以洛阳为中心的河洛地区，是华夏文明的重要发祥地，共十三个王朝，汉魏以后，洛阳逐渐成为国际大都市。

洛阳人杰地灵，资源丰富，因地处古洛水之阳而得名，中国古代伏義、女娲、皇帝、唐尧、禹舜、夏禹等神话，多传于此。是国务院首批公布的历史文化名城。以洛阳为中心的河洛地区，是华夏文明的重要发祥地，共十三个王朝，汉魏以后，洛阳逐渐成为国际大都市。

近年来，洛阳市以创建中国优秀旅游城市和国家园林城市为龙头，新建了城市供水、污水处理、管道煤气、集中供热等公共设施，城市综合服务功能和形象品味明显提升。

洛阳物产资源丰富，特别是钼矿储量居全国首位，为世界三大钼矿之一。

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，唐代诗人刘禹锡《赏牡丹》所赞。牡丹是我国传统名花，富丽堂皇，国色天香，自古就有富贵吉祥、繁荣昌盛的寓意，素有甲天下之称，代表着中华民族泱泱大国之风范。

四十年间，洛阳市再度开启青山绿水的绿色城市发展理念，贯彻习总书记“绿水青山就是金山银山”的指示精神，在保持经济、文化、建设三位一体共同发展的前提下，更加注重自然资源的保护和开发。洛阳走上了为中原地区绿色宜居城市的新征程。

巍巍秦岭展雄姿，洛轴精品添光彩。洛阳轴承厂是国家“一五”期间决定建设的156项重点工程之一，厂址有毛主席同意选定，党和国家领导人先后多次视察洛轴。先后有20多个军工产品荣获国家质量奖和全国科学大会奖。

2018年是贯彻十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，在习近平总书记确立的时代坐标上，这是最先到来的一个时间节点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在实践中扩大开放，正是对40年峥嵘岁月最好的致敬。小康路上“一个都不能少”，神州大地呈现出生机勃勃的复兴气象，中国特色社会主义进入了新时代。

这是让改革有新气势的时代，中流击水还看今朝，这是让社会有新风尚的时代，党风政风、焕然一新，这是让人民有新获得的时代，好声音振奋人心，好图景催人奋进，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，又是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年，实现高质量发展，建设现代化经济体系，“回应”人民对美好生活的向往，都需要紧紧抓住历史机遇期，奋发有为。在困难中发展，在改革中奋进。成绩已成历史，佳绩还待创造，面对机遇和挑战，我们洛阳人正以十倍的勇气，百倍的干劲，继往开来再创伟业。

我们洛阳这个有着深厚文化底蕴的美丽古都，正步入发展的快车道，以令人惊喜的面貌，再次展现辉煌的新篇。

美丽的洛阳，我的家，人美、城美、情更美。(宜阳县市场发展服务中心 白铁森)