洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

美丽的洛阳，我的家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2018-11-14 16:58

　　洛阳人杰地灵，资源丰富，因地处古洛水之阳而得名，中国古代伏義、女娲、皇帝、唐尧、禹舜、夏禹等神话，多传于此。是国务院首批公布的历史文化名城。以洛阳为中心的河洛地区，是华夏文明的重要发祥地，共十三个王朝，汉魏以后，洛阳逐渐成为国际大都市。

　　近年来，洛阳市以创建中国优秀旅游城市和国家园林城市为龙头，新建了城市供水、污水处理、管道煤气、集中供热等公共设施，城市综合服务功能和形象品味明显提升。

　　洛阳物产资源丰富，特别是钼矿储量居全国首位，为世界三大钼矿之一。

　　“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，唐代诗人刘禹锡《赏牡丹》所赞。牡丹是我国传统名花，富丽堂皇，国色天香，自古就有富贵吉祥、繁荣昌盛的寓意，素有甲天下之称，代表着中华民族泱泱大国之风范。

　　四十年间，洛阳市再度开启青山绿水的绿色城市发展理念，贯彻习总书记“绿水青山就是金山银山”的指示精神，在保持经济、文化、建设三位一体共同发展的前提下，更加注重自然资源的保护和开发。洛阳走上了为中原地区绿色宜居城市的新征程。

　　巍巍秦岭展雄姿，洛轴精品添光彩。洛阳轴承厂是国家“一五”期间决定建设的156项重点工程之一，厂址有毛主席同意选定，党和国家领导人先后多次视察洛轴。先后有20多个军工产品荣获国家质量奖和全国科学大会奖。

　　2018年是贯彻十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，在习近平总书记确立的时代坐标上，这是最先到来的一个时间节点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在实践中扩大开放，正是对40年峥嵘岁月最好的致敬。小康路上“一个都不能少”，神州大地呈现出生机勃勃的复兴气象，中国特色社会主义进入了新时代。

　　这是让改革有新气势的时代，中流击水还看今朝，这是让社会有新风尚的时代，党风政风、焕然一新，这是让人民有新获得的时代，好声音振奋人心，好图景催人奋进，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，又是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年，实现高质量发展，建设现代化经济体系，“回应”人民对美好生活的向往，都需要紧紧抓住历史机遇期，奋发有为。在困难中发展，在改革中奋进。成绩已成历史，佳绩还待创造，面对机遇和挑战，我们洛阳人正以十倍的勇气，百倍的干劲，继往开来再创伟业。

　　我们洛阳这个有着深厚文化底蕴的美丽古都，正步入发展的快车道，以令人惊喜的面貌，再次展现辉煌的新篇。

　　美丽的洛阳，我的家，人美、城美、情更美。(宜阳县市场发展服务中心 白铁森)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·防治糖尿病，生活要“甜”不要“糖”
  • ·有妇科炎症最好别贪吃这5类食物，会加重炎症！
  • ·隐藏在菜市的天然抗癌药、安眠药、感冒药…
    		•
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
    精彩的旅行生活从60岁开始
        年已七旬的他们以旅行为乐。“我俩没别的爱好，就喜欢旅游：一来旅游让人心情愉悦，二来能检验自己的身体是...
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
  • ·网上购物有妙招 中老年也爱买买买
  • ·他们这样安排每一天 晚年生活有声有色
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期全...
  • 加快国土绿化 建设生态洛阳
  • 洛阳热力主管网已升温 明日零时全市正...
  • 王城大道供热主管网出现漏水 附近部分...
  • 男子挖墓迁坟遇塌方 消防队员成功救人
  • 王城大道与牡丹大道交叉口 预计本周恢...
  • 李亚在调研民营经济发展时强调：深入...
  • 洛阳明日24时开始供暖 新增这些供热小区
  • 洛阳市纪委通报四起典型案例
  • “双11”大数据新鲜出炉 看看洛阳人都...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市地铁控制中心项目计划年底前开工
    咨询：谷水立交工程一标段是怎么规划的
    精彩图片
    洋学子品味洛阳三彩文化
    稀奇！洛阳近20斤重“...
    54个路口“信号灯手术...
    洛阳华夏文房文化博物馆
    精彩热帖

    净涵天影与秋光

    相逢

    甘肃鸣沙山游拍

    菊花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605