第十一届中韩青少年体育交流活动在洛举办

经省体育局推荐、国家体育总局批准，今年，由我市代表中国承办第十一届中韩青少年体育交流活动。昨日下午，市长刘宛康会见了来洛交流的韩国青少年体育代表团一行。

经省体育局推荐、国家体育总局批准，今年，由我市代表中国承办第十一届中韩青少年体育交流活动。昨日下午，市长刘宛康会见了来洛交流的韩国青少年体育代表团一行。

刘宛康对韩国代表团来洛表示欢迎，对国家体育总局和省体育局对洛阳工作的支持表示感谢。他说，洛阳历史悠久、文化厚重、山川秀美，也是一座活力迸发的运动之城，竞技体育和群众体育蓬勃发展。近年，洛阳还与韩国扶余郡、光州市等建立友好城市关系。希望双方以球会友、赛出友谊，通过学习交流成为好朋友、好伙伴，共同当好中韩友谊延续、合作发展的使者。

中韩青少年体育交流活动由中华全国体育总会与韩国奥委会于2008年共同发起。本届交流活动由我市和韩国大田广域市分别代表两国承办。今年7月，我市代表团已赴韩国大田广域市进行友好交流。此次韩国代表团来洛回访交流活动为期一周，持续至14日。两国青少年运动员将开展篮球、乒乓球、羽毛球等项目的联合训练和比赛。（洛阳日报记者 白云飞）