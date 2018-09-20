洛阳瀍河区“传统文化+阳光体育”模式受赞

近日，全省阳光体育推进会在我市召开，瀍河区的“传统文化+阳光体育”创新模式让与会的各地市同行交口称赞。

孩子们在玩老鹰捉小鸡游戏

剪刀石头布传统老游戏、河洛大鼓操、校园戏曲操、武术、抖空竹、千人足球操……近日，全省阳光体育推进会在我市召开，瀍河区的“传统文化+阳光体育”创新模式让与会的各地市同行交口称赞。

近年，作为全省阳光大课间活动的“发源地”，我市阳光体育工作不断推陈出新，层出不穷的“新玩法”，让孩子们的笑脸在阳光下尽情绽放。

校园里的生动画卷

去年以来，瀍河区第二实验小学不断创新阳光大课间活动内容和形式，选择老鹰捉小鸡、剪刀石头布、丢手绢等传统老游戏，配合唤醒一代人记忆的老音乐，设计新的动作，师生全员参与，让体育变得有趣好玩。

与此同时，距离该校20分钟车程的市实验小学恒大分校的孩子们，正配合戏曲旋律，翘着兰花指，有板有眼地做戏曲操。“沙场点兵”“将士出征”“凯旋归来”三个环节，让孩子们在传统文化的传承中不知不觉锻炼了身体。

与以上两所学校不同，我省首批全国青少年足球试点学校——瀍河区第一实验小学，则以足球为抓手，把废弃的轮胎、乒乓球台做成足球课程器材，让孩子们在千人足球技能展示、足球游戏、绕球跑、转场跑等活动中，把足球玩到极致。

巨龙小学的阳光大课间分为四个模块，“走进阳光”“河洛大鼓操”“绳舞飞扬”“放飞梦想”，该校还创编了全国首套河洛大鼓操。铿锵的鼓点、明快的节奏、独特的唱腔独具洛阳特色。

走进瀍河区，每所学校都有自己的看家“绝活儿”，每个学生都有自己的“拿手好戏”，笑声洋溢在校园的每个角落，体育锻炼已成为校园的一种时尚。

传统文化浸润阳光大课间

瀍河区的阳光大课间活动为何得到孩子们和参观者的青睐？其中，最重要的原因就是优秀传统文化的浸润。

据介绍，该区细化阳光大课间体育活动方式，上午活动主题为“大课间体育活动+品德教育渗透”，活动全程由音乐指挥，融入语文、数学、历史、音乐等多学科要素；下午活动以传承发展中华优秀传统文化为重点，以“大课间体育活动+优秀传统文化融入”为形式，积极开发非物质文化遗产项目、民间传统老游戏，让学生在体育锻炼中感受传统文化。

截至目前，全区选择跳绳、老鹰捉小鸡、拔河、丢手绢儿等大众喜闻乐见的老游戏100个，老音乐30余段；结合戏曲进校园、非物质文化遗产项目进校园等活动，充分挖掘戏曲、非遗项目与体育的结合点，创编河洛大鼓操、戏曲操、武术操等。在表现形式上，注重传承与创新，比如跳绳的花样翻新、丢手绢动作的再创新，使老游戏焕发新活力，让学生在运动中汲取文化艺术营养。

瀍河区教育局局长马静静介绍，该区还建立了民族传统体育运动、民间老游戏、现代体育项目等阳光大课间体育运动项目库3个，入库菜单200余个，学校结合自身实际“选单”，既突出文化传承主题，又各具校际特色。

洛阳经验享誉省内外

作为我省阳光大课间活动的“发源地”，洛龙区在2008年率先在全省实行上午、下午两个大课间制度，并列入课程。这一做法得到全国同行的高度关注，“大课间行为艺术”风靡一时。2013年，全省中小学同步实施“每天两个大课间，确保锻炼一小时”。

如今，我市各中小学在开齐开足体育课的基础上，不断翻新阳光大课间体育活动内容，对活动组合方式、活动形式等进行大胆尝试。根据学生的生理心理特点，不少学校将多种传统文化、流行元素等搬进了大课间，鼓励学生走向操场、走进大自然、走到阳光下，享受运动之美，让阳光体育运动惠及每一个学生。

刚从美国回来的华东师范大学体育与健康学院党委书记汪晓赞，在来洛阳的路上通过微信现场直播看完了这次观摩活动。

她说，河南省从2009年到2018年共召开了7次全省阳光体育推进会，在顶层设计、政策导向、制度建设、平台大课间搭建、条件保障等方面做了很多工作，形成了独具特色的河南模式。洛阳作为河南省实施阳光大课间体育活动的杰出代表，洛龙区和涧西区分别在2009年、2015年承办了两届推进会。今年瀍河区再次承办此项活动，凸显了洛阳在阳光大课间体育活动工作中取得的显著成效。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 王少峰 王磊颖 文/图）