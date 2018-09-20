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坚定信心 砥砺斗志—— 一论不断开创洛阳生态文明建设新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-08 08:44

　　洛平

　　最近荧屏掀起“右玉热”，右玉县二十任县委书记一任接着一任干，带领群众一棵树接着一棵树栽，硬是把不毛之地变为“塞上绿洲”，锻造了伟大的“右玉精神”，引发洛阳广大干群强烈共鸣：只要接力奋斗、久久为功，就能创造“绿色奇迹”。

　　6日召开的全市生态环境保护大会，深入学习贯彻习近平生态文明思想，对全市生态文明建设进行部署，动员全市上下以更强烈的担当、更精准的措施、更务实的作风，坚决打好污染防治攻坚战，不断开创生态文明建设新局面。市委书记李亚以“右玉精神”激励全市党员干部，强调要在看到成绩中坚定信心，在正视问题中砥砺斗志，充分认清加强生态文明建设的重要性艰巨性紧迫性，切实扛起生态文明建设的责任。

　　生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。洛阳推进生态文明建设，是树牢“四个意识”、落实“两个维护”的重要体现，是实现“两个一百年”奋斗目标的重要要求，是推动高质量发展的重要抓手，是满足人民美好生活需要的重要任务。今天，当生态文明建设迎来“三期叠加”的历史关口，洛阳既要还旧账，又不添新账，既要治标，又要治本，尤须我们多一分清醒、多一分斗志。

　　近年，我市深入贯彻习近平生态文明思想，持续推进蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动计划”，2017年以来PM10、PM2.5年均浓度和空气质量优良天数保持“两降一升”，下降幅度和增加天数居全省前列。也要看到，洛阳生态文明建设还有坡要爬、有坎要迈。中央环保督察组在向河南反馈的督察意见中“点名”批评新义煤矿废水直排整改不到位、汝阳县斜纹河非法采砂治理不力及县水利部门造假等6个方面的具体问题，中央、省委省政府及生态环境部环保督察检查交办我市案件数量较大，表明目前我市环境问题多发的态势尚未得到根本遏制，特别是一些问题整改进度不快、质量不高、成效不明显依然存在，必须高度重视、刨根问底。

　　从思想认识看，一些地方和单位对“绿水青山就是金山银山”认识不足，“重经济、轻环保”的思想依然存在。有的片面强调客观原因历史原因，有的为一时发展上一些高耗能高污染项目，有的在污染防治上搞形式主义、弄虚作假，思想认识偏离方向，行动上怎能不问题频出？

　　从瓶颈制约看，洛阳产业结构偏重、能源结构偏煤、产业布局偏乱的问题尚未从根本上改变，火电、水泥、电解铝等重污染企业“工业围城”问题突出，但有些干部对历史欠账、对群众期待麻木不仁，在产业转型升级、治污技术提升、环境问题解决等方面犹豫观望、行动迟缓，如此“一看二慢三通过”，瓶颈怎能破、欠账如何还？

　　从工作推进看，一些地方和单位基础工作不扎实、防治措施不精准、干部作风不过硬、督查问责不严厉，排污口底数不清者有之，习惯于层层批转、层层交办者有之，揣着明白装糊涂者有之，问题一犯再犯者有之，如此不实、不准、不硬、不严，怎能“攻坚”“打好”？

　　落实政治责任没有折扣，兑现民生需求没有退路。打攻坚战、翻身仗的关键时刻，倾力而为才能捷报频传，稍有松懈就会节节败退。不断开创洛阳生态文明建设新局面，不管有多么艰难，我们都不能因包袱重而等待、因困难多而不作为、因有阵痛而不前进，必须坚定信心，砥砺斗志，拿出壮士断腕的决心、背水一战的勇气、攻城拔寨的拼劲。

　　我们要深化认识，看一看政治站位高不高、看一看政绩观偏不偏、看一看宗旨意识牢不牢、看一看工作作风实不实，切实把责任扛实扛牢。我们既要强力治标，又要致力治本，标本兼治，着力推动生态文明建设高质量；坚决打好冬季大气污染防治攻坚战，推进“四河三渠”综合治理取得新成效，推动国土绿化由“大写意”向“工笔画”转变，加快实现生态文明建设新突破；学习弘扬焦裕禄同志的“三股劲”和“右玉精神”，真抓实做、久久为功，确保生态文明建设任务落地见效。

　　洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。以功成不必在我的境界和功成必定有我的担当，坚决打好污染防治攻坚战，全面加强生态文明建设，河洛大地定能再现古诗词中的洛阳之美，还百姓蓝天白云、繁星闪烁，还群众清水绿岸、鱼翔浅底！
[ 责任编辑：马佳佳]
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