省委省政府进驻洛阳市开展生态环境保护督察工作公告

按照河南省环境保护督察方案和污染防治攻坚部署要求，经省委、省政府批准，省委省政府第七环境保护督察组进驻洛阳开展生态环境保护督察。
按照河南省环境保护督察方案和污染防治攻坚部署要求，经省委、省政府批准，省委省政府第七环境保护督察组进驻洛阳开展生态环境保护督察，现就有关事项公告如下：
一、进驻时间：
2018年10月23日—11月7日
二、受理举报电话：
0379-65956592
三、受理举报信箱：
洛阳市6号专用邮政信箱
邮编：471023
四、受理举报电话时间：
每天8：00—20：00
根据省委、省政府要求和督察组职责，省委省政府环境保护督察组主要受理洛阳市生态环境保护方面的来信来电举报。其他不属于受理范围的信访问题，将按规定交由被督察地区、单位和有关部门处理。
省委省政府第七环境保护督察组
2018年10月23日
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