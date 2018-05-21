推动生态文明建设高质量 增强人民群众生态获得感——洛阳市生态环境保护大会精神解读

绿色是生态文明的底色，是大美河洛的重彩。昨日召开的全市生态环境保护大会，对着力推动我市生态文明建设高质量进行部署。

绿色是生态文明的底色，是大美河洛的重彩。昨日召开的全市生态环境保护大会，对着力推动我市生态文明建设高质量进行部署。会议透露，我市将多措并举、标本兼治，着力抓好大气污染防治攻坚、“四河三渠”综合治理、国土绿化提速提质等重点工作，增强人民群众生态获得感。

关键词：

冬季大气污染防治

——深化工业污染治理。全面完成年度工业治理任务，年底前完成剩余7家超低排放改造、14家无组织排放治理、8家在线设施安装等任务；整治取缔“散乱污”企业，按照全面排查、分类整治、依法依规、限期到位的要求，持续开展“散乱污”企业整治取缔工作，坚决杜绝异地转移和死灰复燃现象的发生。

——持续治理燃煤污染。抓好中小型燃煤机组关停和大型燃煤机组烟羽“脱白”“电代煤”“气代煤”、清洁能源开发利用等工作，把煤炭消费量削减下来；开展燃煤散烧专项治理，实现流通、生产、使用环节燃煤质量监管常态化，严肃查处生产、营销、使用劣质燃煤的违法行为，严厉打击生产、销售不合格清洁型煤行为。

——机动车尾气污染治理。抓好车、油、路、运四个环节：积极推广新能源汽车，治理柴油货车污染，淘汰黄标车和老旧车；全面供应国六标准汽油柴油，坚决取缔非法加油站点；加快推进环城路、快速路、高速公路建设，完善和优化骨干路网，抓好在建道路的保通工程建设；加快推进交通运输结构调整，减少公路运输量，增加铁路运输量，大力发展公共交通，鼓励群众绿色出行。

——强化扬尘污染治理。严格落实扬尘污染防治“七个百分之百”，强化采暖季施工工地监督管理，加大管控力度，减少建筑工地、垃圾存放、货物堆场、交通运输、企业生产等产生的扬尘；依法查处未落实扬尘防治要求的施工工地，对问题突出的要坚决落实供暖季停产治理措施。

——开展工业窑炉专项治理。开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单，全面淘汰列入“淘汰类”的石灰土立窑、砖瓦轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅、电铅锅，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。

——开展柴油货车专项整治。利用检查站、超限检测站等点位实施联合驻站执法，对排放检验不合格或现场检验排放超标的柴油货车依法进行处罚；禁止排放检验不合格的柴油货车上路行驶，对违规车辆依法处罚。

——推进冬季清洁取暖试点工作。年底前，要完成4.5万户“双替代”任务，确保城市区年度新增集中供热面积600万平方米，累计供热面积达到6130万平方米，集中供热率达到80%。

关键词：

“四河三渠”综合治理

按照部署，我市将抢抓年底前的有限时间，通过台账管控、集中攻坚，确保河渠治理等各项工作完成年度目标任务。

——截污治污方面。将对所有排污口编号建档，杜绝跑、冒、滴、漏等复排问题的发生；12月底前完成铁路防洪渠新增污水干管工程，明年4月底前完成瀍河示范段两岸和大明渠覆盖段截污管道工程；一拖、中信、洛轴3个大企业雨污分流12月底前完成；加快黑臭水体治理，11月中旬前市水务局对西工区、老城区、瀍河区中州渠清淤工程组织全线验收，12月底前老城区完成铁路防洪渠黑臭水体治理；建立雨水排放设施三级管护机制，对重点部位、餐饮街区实行24小时在线监控，严肃查处污水直接接入雨水管道或倒入雨水井的商户。

——引水补源方面。12月底前，新安引畛济涧工程主体完工，孟津引黄济瀍工程完成总量的50%以上，铁路防洪渠引水实现大头落地，大明渠引水工程全面开建。

——河道治理方面。12月底前，涧西区和西工区涧河中游治理示范段土方工程、伊河伊川段剩余8公里和栾川段剩余0.7公里、洛河洛宁段剩余2公里、涧河新安段剩余6.5公里、瀍河孟津段剩余2.7公里要全部完成；老城区负责铁路防洪渠治理的征迁工作，12月底前要全线启动。

——河岸绿化方面。12月底前，市水务局将完成伊河市区段100万平方米、洛河市区段21万平方米的绿化任务，各县(市)高标准完成剩余198.6公里河岸绿化工程，实现堤顶绿廊贯通。

——游园湿地建设方面。12月底前，西工区建福路等3处游园建成投用，老城区吕祖庙等5处游园开工建设，市水务局、偃师市、嵩县、孟津县分别完成伊河龙门上游湿地、洛河岳滩湿地、陆浑水库湿地、牛步河湿地建设任务。

——沿河路网方面。12月底前完成北环路、龙祥路提升，确保涧滨南路示范段、涧滨北路示范段、经二路、市场南路、翠阜路投用。

——沿河棚改方面。加快7个在建项目实施进度，确保2020年年底前全部完成；尚未启动的13个项目将加快前期工作，确保明年上半年落地实施。

——河流水域管理方面。严格实行河流水域空间管控，划定保护红线，重点解决河流管理保护界限不清、责任不明问题，禁止违法乱占河流岸线和水域空间，集中开展为期一年的清理河湖乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”专项行动。

关键词：

国土绿化提速提质行动

今冬明春，我市将以“11555”工程为统揽，以“绿廊”“绿带”“绿园”“绿岛”“绿业”“绿村”“绿播”等“七绿”工程为抓手，着力推进国土绿化提速提质。

——深化“11555”工程

着力抓好隋唐遗址公园这“一心”的北扩东延；以环城高速这“一环”的提质完善为重点，拓展至全市廊道沿线防护林带建设提升；推进伊洛瀍涧黄这“五河”全面绿化，打造优美的沿河风光带；结合邙山、周山、龙门山、万安山、首阳山这“五山”实际，进行高标准、大绿量绿化，形成绿色屏障；深化二里头遗址、商城遗址、周王城遗址、汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址这“五都”生态保护，因地制宜，增加绿色元素。

——统筹抓好“七绿”工程

“绿廊”提升方面，对全市公路、铁路、河流沿线防护林带进行提升，绿化宽度不达标的要加宽，力争省下达的3年任务两年内完成；抓好已绿化廊道的补植补造，缺株断档、树木死亡的地段要用同规格的树木补植，确保林相整齐、风格协调。“绿带”美化方面，重点抓好洛栾高速、郑卢高速沿线“大字报田”绿化，陆浑水库、小浪底水库周边绿化和县城周边的荒山荒坡绿化。“绿园”提标方面，重点实施周山，伊川荆山、龙凤山和高新区莲花池等城郊森林提升改造工程，按照“300米见绿，500米建园”的目标，在中心城区新建、改建40个小游园。“绿岛”完善方面，对高速公路上分布的6个互通区和36个收费站环岛及高速防护网内实施高标准绿化提升。“绿业”增收方面，结合脱贫攻坚，大力发展苹果、猕猴桃、水果柿子等品质优良、市场前景好的经济林。“绿村”营造方面，结合乡村振兴战略，对我市有绿化提升潜力的村庄实施绿化美化。“绿播”造林方面，在小浪底水库、前坪水库、故县水库、陆浑水库周边适宜区域实施飞播造林7万亩。

——全民植树造林行动

我市将掀起全市冬季国土绿化高潮，确保12月底前完成全年造林绿化任务的60%以上，明年4月底前完成9万亩的绿化任务。同时，我市将坚持“谁造谁有、合造共有、谁投资谁受益”的原则，通过市场化运作，鼓励和引导社会各界投入资金，充分调动广大群众参与造林绿化的积极性，真正实现“国家得绿、社会得益、主体得利”。

——实现植管并重

在增加植树造林数量的同时，将造林质量、绿化效果放在第一位，确保实现国土绿化提速提质。在今冬明春国土绿化中，我市将优先选用适生性强、容易成活的乡土树种；尽量多栽植常绿树、观花树、长寿树，建设混交林，努力实现山区森林化、城市园林化、乡村林果化、廊道林荫化、庭院花园化。同时，安排专业人员开展技术指导，研究制订管护方案，明确管护责任人，落实管护经费，建立健全“树树有人管、棵棵有人护”的管护网络。（洛阳日报记者 李东慧 李江涛）