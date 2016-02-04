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李亚在全市脱贫攻坚领导小组第六次会议上强调：倾力攻坚 决战决胜 确保四县脱贫摘帽任务圆满完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-09-08 07:58

　　6日，全市脱贫攻坚领导小组第六次会议召开，传达贯彻全省扶贫重点县脱贫工作推进会精神，通报全市脱贫攻坚进展情况，听取伊川、宜阳、洛宁、栾川4个今年拟脱贫县脱贫攻坚工作汇报，对脱贫攻坚工作进行再部署再推动，确保脱贫摘帽任务圆满完成。市委书记李亚出席会议并讲话，市长刘宛康主持会议。

　　李亚在讲话中肯定了全市特别是4个拟脱贫县脱贫攻坚工作成效，指出存在的问题和下一步努力方向。他指出，今年我市4个县将脱贫摘帽，近期将迎来大考，是对我市脱贫攻坚工作的政治检验和考验。倾力攻坚、决战决胜，必须进一步提升站位、砥砺斗志。4个县能不能如期实现脱贫摘帽，既是民生问题，也是发展问题，更是政治问题，既关乎这4个县，也关乎全市大局。各级各部门必须站在树牢“四个意识”、落实“两个维护”的政治高度和推动高质量发展、决胜全面小康的战略高度，全力冲刺、全面总攻、全速挺进，坚决实现脱贫摘帽目标。

　　李亚强调，倾力攻坚、决战决胜，必须进一步扭住重点、补齐短板。要对照贫困退出标准，深入细致找问题、找差距，结合做好中央、省委巡视反馈意见整改工作，有的放矢抓重点、补短板、强弱项，增强工作的针对性、精准性和实效性。要着力抓好群众增收，在抓好产业扶贫项目的同时，采取短、平、快的措施，确保贫困群众既有眼前收入、又有长远保障。要着力推动易地搬迁，重点抓好搬迁入住、配套服务完善、拆旧复垦、常态长效增收等工作，确保搬得出、稳得住、能致富。要着力加强兜底保障，切实抓好健康扶贫、危房改造、饮水安全、特殊救助等工作，全力做好贫困重度失能残疾人集中托养中心建设使用和重度残疾人家庭无障碍改造工作。要着力完善基础设施，查漏补缺、全面达标，给群众创造良好生活环境。要着力夯实基层党建，深化推进“河洛党建计划”，扎实做好村“两委”换届“后半篇文章”，切实做好信访稳定工作，深入开展扫黑除恶专项斗争。

　　李亚指出，倾力攻坚、决战决胜，必须进一步压实责任、合力攻坚。要落实落细市县乡村四级责任，一级做好一级的事情，一级解决一级的问题。要落实落细行业扶贫责任，确保政策落实全覆盖、高质量。要落实落细定点帮扶责任，坚持干部当代表、单位做后盾、领导负总责，深入宣传党的脱贫攻坚政策，激发贫困群众内生动力。要落实落细督导检查责任，冲着问题“督”，针对问题“导”，充分发挥好脱贫攻坚督查巡查组作用。

　　李亚强调，倾力攻坚、决战决胜，必须进一步强化实干、务求实效。要坚持质量为本，咬定脱贫标准，确保常态长效，让群众对脱贫工作真认账真买账。要坚持精准为要，切实搞好动态筛查，抓紧补上问题短板。要坚持实干为先，深化“一转三推进”，统筹好各项工作，加强对基层的指导，切实减轻基层负担，以实打实、硬碰硬的作风抓好各项工作落实。

　　会上，4个拟脱贫县党政主要负责同志汇报了脱贫攻坚工作推进情况，市发改委、市住建委、市残联、市水务局、市财政局就全市行业扶贫工作作了发言。

　　相关市领导、市脱贫攻坚领导小组成员单位和相关县(市)区党政主要负责同志、市脱贫攻坚督查巡查组组长等参加会议。（洛阳日报记者 李江涛）

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：马佳佳]
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