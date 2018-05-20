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1981年国内最大轴承在洛诞生（纪念改革开放40年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-07-06 08:47

　　1981年，在改革开放春风的持续吹拂下，洛阳各行各业焕发出勃勃生机。

　　国内最大轴承在洛诞生

　　1981年4月23日至30日，洛阳浮法玻璃工艺正式通过国家级技术鉴定，荣获国家发明二等奖。从此，洛阳玻璃厂成为世界上第三家掌握浮法玻璃技术的企业。

　　同年8月，美国华裔教授林同楼和美国学者利斯妥在所著《桥梁工程的创新》中，赞扬中国双曲拱桥的创造精神，提到了嵩县前河大桥，还刊登了大桥照片。此前，我国的科教影片《双曲拱桥》里说：“目前，前河双曲拱桥单拱跨度名列亚洲第一，世界第三。”

　　11月12日，洛阳轴承厂研制成功当时中国最大的1792/4250特大型轴承，外径为5.082米，重量为8954公斤，可容一辆卡车进出。

　　洛阳籍歌手程琳凭歌曲《小螺号》走红

　　1981年1月1日，《洛阳日报》复刊，此时距1970年2月停刊已过去10年有余。同年5月1日，洛阳人民广播电台开始播音，台址设在周公庙内。

　　10月11日，全国青年足球赛在我市举行，参赛的有辽宁、天津、上海、广东等10支代表队。

　　1981年，马金凤随市豫剧团第四次进京演出。在中南海怀仁堂，马金凤演出了代表剧目《花枪缘》，赢得现场观众热烈的掌声。

　　同年，13岁的洛阳籍歌手程琳凭歌曲《小螺号》迅速走红，成为当时中国流行乐坛年龄最小的歌手。程琳出生于洛阳一个艺术家庭，受家庭良好艺术氛围的影响，自幼酷爱音乐的程琳从6岁开始师从二胡名家，9岁登台演出，被誉为“九岁红”。

　　我市与日本冈山市结为友好城市

　　1981年4月6日，我市和日本冈山市结为友好城市议定书在冈山市签署。时任洛阳市市长任普恩和冈山市市长冈崎平夫在议定书上签字。4月30日，以冈崎平夫为团长的冈山市友好访华团一行7人，应邀来洛访问。

　　5月，以罗马大学考古教授亚历山大德罗·斯图斯为团长的意大利考古代表团来我市考察访问。

　　8月，埃及国家古迹注册中心和埃及国家文物局负责人来洛访问。

　　10月，日本橿原市第二次访华团一行18人来我市访问。

　　(感谢市地方史志办公室对本文提供的帮助)（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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