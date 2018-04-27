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4月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.5%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-09 08:50

　　4月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计4815条。其中，投诉类帖子2239条，咨询类帖子2143条，建议类帖子433条；已回复的帖子4791条，回复率为99.5%，比3月下降0.01个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门49家，其中44家回复率为100%。

　　在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18家，其中17家回复率为100%。

　　在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位28家，其中21家回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。4月，“百姓呼声”频道抽查了3000条帖子。抽查结果显示，有9条帖子存在敷衍答复情况。其中，市质监局3条、新安县2条、伊川县1条、市环保局1条、市住建委1条、涧西区1条。(具体抽查情况可扫左下方二维码，关注“洛阳舆情”，点击菜单“办理通报”查看)

　　自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

　　想了解各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”频道查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现PC端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询相关单位的办理结果，并对办理情况进行评价。（洛阳日报记者 郭宁康）
[ 责任编辑：席倩倩]
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