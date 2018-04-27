老城区持续深入推进“五项治理”百日攻坚行动

漫步老城区民主南街，入眼皆是青砖黛瓦、飞檐翘角，雅致的窗棂装点着一个个古色古香的商铺，屋外挂着一只只火红的灯笼，还有那一块块洒脱飘逸的鎏金牌匾，仿佛置身于明清时期的大街小巷。

漫步老城区民主南街，入眼皆是青砖黛瓦、飞檐翘角，雅致的窗棂装点着一个个古色古香的商铺，屋外挂着一只只火红的灯笼，还有那一块块洒脱飘逸的鎏金牌匾，仿佛置身于明清时期的大街小巷。

“街道更整洁了，商铺经营更规范了，环境变漂亮了，大家在茶余饭后更乐意到街头来走走了!”家住附近的任慧智说，以前这里房屋破败，广告牌匾杂乱无章，雨篷和电线乱搭，让不少市民和游客望而却步。

“政府出钱给俺换了块有亮化功能的新广告牌，还把商铺的外立面改造一新，看着更‘高大上’，生意也比以前更红火。”在民主南街经营烟酒店的马建茹高兴地说。

“五项治理”百日攻坚行动开展以来，老城区着力提升市容环境，加强中州路及沿线背街小巷整治，其整治内容主要包括建筑立面改造、门头店牌标志统一、三线入地规整等。目前，中州路九龙鼎至新街段及沿线五个主要背街小巷已全面完成，共计粉刷墙面12余万平方米，拆除大型广告牌100余块，背街小巷门牌匾额已经更换完成。

污水时有外溢，墙体风化斑驳，车辆乱停放，电线电缆密密麻麻犹如“蜘蛛网”……这是左安街13号院的旧貌。如今，该小区墙壁粉刷一新，车辆停放在规定的停车位，旧车棚变成小型广场，电缆电线整齐有序，展露出一片生机盎然。“小区大变样，大家有了‘幸福来敲门’的喜悦感！”66岁的居民方新立说。

青瓦白墙，朱门红柱，义勇前街公厕透着浓郁的隋唐风。进去一看，洗手池和镜子整洁，墙体和地面瓷砖明亮，每个厕位均是独立隔间。“以前是通槽式蹲位，一旦清洗不及时，不仅脏乱，还有异味。全部改造成独立式蹲位后，市民如厕更省心，我们清理起来也更省劲儿了。”该公厕管理员庞素琴说。

在大力推进中州路及沿线背街小巷整治时，老城区同步实施路灯亮化、老旧小区、绿化提升、公厕等改造，目前已完成左安街13号院整治，新建和改造公厕共5座，亮化建筑100余处，栽植各类苗木约500平方米。

老城区区长牛刚表示，该区将坚持文明城区创建为民的目标，以城市精细化长效管理为重点，扎实推进“五项治理”工作，在点滴中提升市民文明素养，在过程中展现城市文明风貌，致力于留住老洛阳底片，建好新洛阳客厅，让古朴厚重的老城焕发年轻态。（洛阳日报记者 姜明明）