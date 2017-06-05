陈润儿到洛阳调研并出席全省“三大改造”工作推进会议

绿色改造、智能改造、技术改造是河南在制造业转型发展中大力实施的“三大改造”。昨日，省长陈润儿来洛阳调研并出席在洛召开的全省“三大改造”工作推进会议。

绿色改造、智能改造、技术改造是河南在制造业转型发展中大力实施的“三大改造”。昨日，省长陈润儿来洛阳调研并出席在洛召开的全省“三大改造”工作推进会议。

他强调，要深入贯彻新发展理念，牢记习近平总书记发挥优势打好“四张牌”的嘱托，以“三大改造”为切入点加快实施制造业改造升级，大力推动经济高质量发展。

省委常委、市委书记李亚，省人大常委会副主任李文慧，副省长刘伟，省政协副主席钱国玉，省人大常委会原副主任刘满仓、赵建才，省制造强省领导小组成员单位主要负责同志，各省辖市市长，省直有关部门、金融单位、全省一星级及以上产业集聚区、重点工业企业和中央驻豫有关科研机构主要负责同志，我市领导刘宛康、吴孟铎、侯占国、马志强等分别参加调研或会议。

在昨日下午的推进会上，陈润儿对去年“三大改造”成果予以充分肯定，指出工业基础能力稳步增强、产品技术质量不断提高、企业经济效益大幅回升，但仍存在工作进展还不够平衡、改造方案还不够落实、项目支撑还不够有力等问题，“三大改造”仍然任重道远。

“对河南来讲，‘三大改造’是产业结构优化升级的迫切要求，是增强企业竞争能力的现实选择，是缓解资源环境约束的根本途径。”陈润儿说，河南打好“四张牌”、推动高质量发展必须打赢转型发展攻坚战，其中结构是关键痛点，而“三大改造”正是攻“结构之坚”的切入点。要以供给侧结构性改革为主线，抓住智能制造和工业互联网发展机遇，通过“三大改造”优化供给结构、完善质量体系、提高市场效率、加快动能转换。

陈润儿提出，要加快实施绿色改造，树立绿色发展理念、强化绿色标准引领、构建绿色生产体系。要大力实施智能改造，将其作为“三大改造”的重点，围绕研发数字化、装备智能化、项目产业化，更加注重智能化生产、网络化协同、个性化定制。要抓紧实施技术改造，下大功夫将新材料开发应用、装备升级、工艺提升抓实抓好。

为确保“三大改造”取得实效，陈润儿强调，要坚持企业主导、优化发展环境，加强政府引导、强化标准约束，抓好示范先导、加大支持力度，锲而不舍、持续推进，带动引领制造业转型升级。

推进会上，我市作了典型发言。近年，市委、市政府以“中国制造2025”为引领，研究确定了“565”现代产业体系，出台了全市转型攻坚“1+5”工作方案，构建转型发展政策体系，加快推动“洛阳制造”向“洛阳智造”转变。积极发挥重点企业示范带动作用，确定15家市级企业和100家县级企业为试点，实施了提质倍增行动，着力改造提升传统产业，大力发展新业态新模式，积极构建绿色制造体系，推动工业运行质量显著提升。同时，依托产业特点和优势，围绕增强创新能力和要素效能，着力打通“四个通道”，促进“四链融合”，为建设先进制造业强省做出了积极贡献。

昨日上午，陈润儿一行实地调研了在建的银隆新能源洛阳产业园和格力智能制造产业园、市民之家等，并率出席会议的观摩团到中信重工伊滨高端制造工业园区进行了现场观摩。其他与会人员还前往阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司、中国一拖集团有限公司等地观摩。（《河南日报》记者 屈芳 《洛阳日报》记者 李东慧）