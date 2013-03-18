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洛阳市政府召开党组会议学习贯彻陈润儿来洛调研讲话精神和市委常委会议精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-05 08:20
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　　2日下午，市委副书记、市长刘宛康主持召开市政府党组会议，学习贯彻省委副书记、省长陈润儿来洛调研重要讲话精神和省委常委、市委书记李亚2日上午在市委常委(扩大)会议上的重要讲话精神，研究政府系统贯彻落实意见。

　　刘宛康强调，近期，省委书记、省人大常委会主任谢伏瞻，省委副书记、省长陈润儿先后来洛调研指导工作，对洛阳下一步发展提出了明确要求和殷切期望。省委、省政府正在加紧研究出台支持我市加快中原城市群副中心城市建设的政策措施。这将是我市实现率先发展、跨越发展的重大历史机遇。全市各级各部门一定要深入学习贯彻谢伏瞻书记、陈润儿省长来洛调研重要指示精神，按照省委、省政府和市委、市政府决策部署，抢抓机遇、主动作为、狠抓落实，加快中原城市群副中心城市建设，致力把洛阳打造成带动全省发展新的增长极，决不辜负省委、省政府的重托和全市人民的期望。一要深入学习，真正融会贯通。要按照李亚书记要求，认真研读、深刻领会省领导调研讲话精神实质，准确把握核心要义，真正将其转化为抓好工作、推动发展的强大动力，转化为建设中原城市群副中心、打造带动全省发展重要增长极的实际成果。二要抓住机遇，提升发展能力。要把学习贯彻省领导调研讲话精神与高标准完成全年各项工作任务结合起来，与实现洛阳的新定位结合起来，以高度自觉的大局意识，突出抓好转型发展、深化改革、开放招商、精准脱贫、环境保护、文化传承、民生改善等重点工作，推动市委、市政府各项工作部署落到实处。有关部门要积极主动搞好沟通衔接，争取更多政策资金支持，为加快发展提供有力支撑。三要务实担当，狠抓工作落实。各相关市领导、责任单位要严格按照相关部署要求，明确责任、强化担当、盯紧抓牢、务求实效，决不能让任何一项工作落空。要坚持抓具体、具体抓，把工作部署要求细化为具体的目标任务，把目标任务细化为具体的行动方案，把亟待解决的问题转化为具体的工作举措，不折不扣地将各项工作任务落实到位。（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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