陈润儿在洛阳、南阳调研时强调 培育壮大特色产业优势 带动贫困群众脱贫致富

4月19日至20日，省长陈润儿赴洛阳、南阳调研脱贫攻坚工作。他指出，要在习近平总书记扶贫开发重要战略思想指引下，坚持精准方略，牢牢抓住产业扶贫这个根本，通过鼓励创业、扶持产业、带动就业，摘“穷帽”、拔“穷根”，实现贫困群众稳定增收。

4月19日至20日，省长陈润儿赴洛阳、南阳调研脱贫攻坚工作。他指出，要在习近平总书记扶贫开发重要战略思想指引下，坚持精准方略，牢牢抓住产业扶贫这个根本，通过鼓励创业、扶持产业、带动就业，摘“穷帽”、拔“穷根”，实现贫困群众稳定增收。

车子一路在伏牛山区穿行，陈润儿先后来到汝阳县刘店镇佳嘉乐食用菌分布式基地、栾川县庙子镇庄子村、西峡县黄狮万亩猕猴桃生态示范区等地察看。佳嘉乐大棚里的菌棒正在出菇，听去年来这里务工的贫困户王忙菊说，每月收入2000元、“平生第一次有了工资卡”，陈润儿十分欣慰。庄子村近两年乡村旅游风生水起，陈润儿走进一家家庭宾馆。“小老板”刘新娃介绍，宾馆今年净赚二三十万元没问题，还能带动两家贫困户脱贫，陈润儿高兴地为他点赞。

“伏牛山区自然资源丰富，绿水青山就是金山银山。”陈润儿说，要依托优势，培育壮大林果、药材、食用菌、旅游等特色扶贫产业；要因地制宜，探索发展扶贫企业、车间、基地、大棚等多种产业带贫模式，让更多的王忙菊们过上好日子。

在仲景宛西制药股份有限公司、内乡县牧原公司十七分厂等带贫企业，陈润儿详细询问企业发展和带贫模式。他勉励企业：产业扶贫离不开龙头企业带动，要进一步扩大规模、拉长链条，做调整结构、带动脱贫的“主力军”；要切实保障农民利益、完善体制机制，确保带贫模式可持续。

乡村要振兴、农民要脱贫，关键在人才。每到一处乡村，陈润儿总是关切地问询：有多少返乡创业的“能人”？淅川县银杏沟村驻村第一书记王涛介绍，村里联合兴办环保企业，一下吸引了27名年轻人返乡“加盟”，陈润儿表示认可。他说，要大力鼓励外出务工人员返乡创业、城市人才下乡投资、青年学生回乡发展，推动脱贫攻坚。

陈润儿还专题察看了嵩县、淅川等地的易地搬迁扶贫情况。他叮嘱有关负责人，要注重实现就近就业、降低生活成本、方便管理服务，统筹贫困人口和非贫困人口一体发展、共奔小康。

副省长武国定参加调研。 （《河南日报》记者 屈芳）